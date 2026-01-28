שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, טען כי לא היה בקשר בימים האחרונים עם שליח הבית הלבן סטיב וויטקוף, וכי לא ביקש להיכנס למו"מ עם ארה"ב: "אנחנו בקשר עם מדינות מתווכות שמנסות לנהל משא ומתן"

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, טען כי לא היה בקשר בימים האחרונים עם סטיב וויטקוף, שליח הבית הלבן למזרח התיכון. כך דווח היום (רביעי) בסוכנות הידיעות האיראנית ISNA.

לפי הדיווח, עראקצ'י ציין כי לא ביקש להיכנס למשא ומתן עם האמריקנים. עם זאת, השר האיראני טען כי "אנחנו בקשר עם מדינות מתווכות שמנסות לנהל משא ומתן".

כזכור, בשבוע שעבר וויטקוף אמר לרשת CNBC כי "אנחנו לא מנהלים כעת משא ומתן עם איראן – אבל היינו בקשר איתם". עוד ציין כי "קשה לדעת עם איראן עדיין הורגת מפגינים עכשיו".

דבריו של עראקצ'י מגיעים על רקע ההיערכות האמריקנית לתקיפה אפשרית באיראן, כשבימים האחרונים נשלחו כוחות צבאיים נוספים לאזור המזרח התיכון. צד נושאת המטוסים אברהם לינקולן, שהגיעה לאזור, פרוסות במזרח התיכון מספר טייסות של מטוסי קרב מתקדמים בקטאר, ירדן ובעוד מספר מדינות. מטוסי סיור, כטב"מים ומטוסי תדלוק גם הועברו למזרח התיכון מאירופה ודרום המזרח הרחוק. לארה"ב יש גם בסיסים באוקינוס ההודי, שנמצאים בטווח המטוסים.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס אמש למתיחות מול איראן ושיגר איום נוסף – כשאמר כי "עוד ארמדה יפהפייה ששטה בצורה יפה לכיוון איראן ממש עכשיו. אז נראה. אני מקווה, אני מקווה שהם יעשו עסקה. אני מקווה שהם יעשו עסקה".