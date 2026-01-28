גם אם עשרה אחוזים יעזבו – זו מכה קשה לצפון. רק 16% מהנשאלים בסקר חושבים שהממשלה באמת פועלת ומשקמת את היישובים. הסקר המלא

שנה לאחר הפסקת האש עם חיזבאללה אבל התושבים בצפון עדיין לא התאוששו: 40% מהתושבים אומרים כי הם שוקלים לעזוב את האזור, כך על פי סקר חדש של "ישראל היום" ו"דיירקט פולס".

40% מתושבי הצפון ענו בסקר "ישראל היום" שהם שוקלים לעזוב את האזור. גם אם עשרה אחוזים יעזבו – זו מכה קשה לצפון. רק 16% מהנשאלים בסקר, שנערך לקראת משדר "חוזרים לצפון", חושבים שהממשלה באמת פועלת ומשקמת את היישובים. מחצית מהנשאלים חושבים שהיא כמעט ולא פועלת. הנתונים הללו מצביעים על תחושת נטישה, ולכן לא פלא ש־40% מתושבי הצפון שוקלים לעזוב את האזור. לא מדובר כאן במשבר זמני, אלא באיום אסטרטגי על עצם קיומו של הצפון.

הפינוי של קריית שמונה ויישובי קו העימות ב־7 באוקטובר, שנתפס בעיני הרוב (55%) כצעד מציל חיים, הותיר חותם עמוק. 36% מהנשאלים סבורים בדיעבד שהפינוי גרם לכך שתושבים רבים לא חזרו. התושבים קיבלו רילוקיישן על חשבון המדינה – והתבססו מחוץ לצפון.

שליש מהנשאלים מעדיפים ביטחון כלכלי. 44% רוצים תמריצים כלכליים כדי להישאר בצפון בשנים הקרובות. המשמעות ברורה: הפגיעה היתה תודעתית. הבעיה איננה חלוקת הסכומים, אלא סדרי העדיפויות. לקראת הבחירות הצפויות – למרות המצב, 46% מהתושבים לא מתכוונים לשנות את הצבעתם בבחירות הקרובות. 35% השיבו שישנו, ו-19% השיבו כי טרם החליטו.