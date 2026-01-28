קצינת צה"ל נפצעה בפניה, לאחר שהותקפה בידי פלסטינית. בנוסף ארבעה פצועים בעימותים לאחר שמספר פלסטינים תקפו אמש (שלישי) רועה צאן ביהודה וגנבו חלק מהצאן וציודו האישי. לאחר מכן אזרחים ישראלים הגיעו למרחב הכפר חירבת אל-פחית, שם התפתחו מספר חיכוכים בנקודות שונות.
במהלך האירועים נפצעו אזרח ישראלי ושלושה פלסטינים שפונו לקבלת טיפול רפואי. במהלך פיזור החיכוכים, הותקפה קצינת צה"ל על ידי אישה פלסטינית ונחבלה בפניה. הכוחות עצרו שתי חשודות פלסטיניות שיועברו לחקירת נסיבות המקרה במשטרת ישראל.
מצה"ל נמסר: "אתמול (שלישי) בשעות הערב, קפצו כוחות צה"ל למרחב הכפר חירבת אל-חליאווה שבחטיבת יהודה בעקבות דיווח על מספר פלסטינים שתקפו אזרח ישראלי במרחב וגנבו חלק מהצאן וציודו האישי. במקביל, התקבל דיווח נוסף על אזרחים ישראלים שהגיעו למרחב הכפר חירבת אל-פחית, שם התפתחו מספר חיכוכים בנקודות שונות במרחב. כוחות צה"ל ושוטרי תחנת חברון פעלו לפיזור החיכוכים ולהשבת הסדר במקום".
