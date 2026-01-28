הקוסמטיקאית הישראלית שמטפלת בכוכבות הכי גדולות בהוליווד – מתארחת לראשונה בפודקאסט ישראלי ומספרת על המפגש הראשון עם גל גדות, כשהייתה בשיא פריצתה כ"וונדר וומן"

קרן ברטוב היא בעלת אימפריית קוסמטיקה וקליניקות ברחבי העולם, שידועה כמי שמטפלת בעור הפנים של כמה מהכוכבות הגדולות בהוליווד. לראשונה, התארחה בפודקאסט ישראלי בשם "אמצע החיים" של יוני זיכהולץ ונתי קלוגר מבית "אמברלה פודקאסט".

ברטוב, שמלבד מוצרי הטיפוח שלה מספקת בעצמה טיפולים אישיים לכוכבות כמו ג'וליה רוברטס, קים קרדשיאן, ויקטוריה בקהאם ובלייק לייבלי, שיתפה בראיון את סיפורה המקצועי – וגם מי הייתה המפורסמת הגדולה הראשונה שהגיעה אליה.

צפו – קרן ברטוב על המפגש המרגש:

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . קרן ברטוב בפודקאסט "אמצע החיים"

הג'וב הראשון: "וונדר וומן" מגיעה

בשיחה עם המנחים נזכרה ברטוב בכוכבת ההוליוודית הראשונה שטיפלה בה – גל גדות. זה קרה דווקא כשגדות כבר הייתה בשיא הפריצה העולמית שלה בתור וונדר וומן.

כשזיכהולץ שאל אותה: "הפעם הראשונה שהגעת למישהי בסדר גודל כזה, לא רעדו לך הידיים?" – השיבה ברטוב: "מי הייתה הראשונה? גל גדות. כשהיא כבר הייתה 'וונדר וומן'".

היא משתפת על חיבתה העמוקה כלפי גדות: "יואו איזה דבר גל, אתם לא יכולים להבין אפילו. מה זה. היא גם הכי חיובית, הכי מפרגנת, זה לב כולו טהור. זאת גל."

למרות היותה כוכבת ענקית בארץ ובעולם, קרן ברטוב מצביעה כי גל גדות נשארה נאמנה לעצמה, ונותרה בעיניה "לב טהור".

אימפריה עולמית שמתחילה בישראל

ברטוב בנתה לאורך השנים קריירה בינלאומית מרשימה, עם קליניקות במקומות שונים בעולם ומוניטין של מטפלת שמגיעה אל הכוכבות עצמן. ההשתתפות שלה בפודקאסט "אמצע החיים" מסמנת את הפעם הראשונה שהיא מתראיינת בפודקאסט ישראלי – הזדמנות נדירה לשמוע ממנה ישירות על הדרך שעברה ועל המפגשים עם השמות הגדולים בתעשייה.