יומיים אחרי שגופתו הושבה משבי החמאס לישראל, מסע ההלוויה של החלל החטוף האחרון, רס"ר רן גואילי ז"ל, החל בטקס במחנה שורה. משם השיירה תעשה את דרכה ליישוב מיתר, שם הוא יובא למנוחות

דרכו האחרונה: יומיים אחרי שגופתו הושבה משבי החמאס לישראל, מסע ההלוויה של החלל החטוף האחרון, רס"ר רן גואילי ז"ל, החל כעת (רביעי) בטקס שנערך במחנה שורה. לאחר מכן השיירה המשטרתית יצאה מהמחנה ברמלה ותעשה את דרכה לעבר היישוב מיתר – שם הוא יובא למנוחות.

צפו בשידור ישיר:

במשטרה אמרו כי השיירה המשטרתית, הכוללת את סיירת האופנועים הארצית של אגף התנועה וניידות מחטיבת סה״ר במחוז הדרומי, תלווה את ארונו של גואילי דרך כביש 431, מחלף נשרים, כביש 6 וכביש 60 עד להגעת השיירה ליישוב מיתר.

עוד באותו נושא רן גואילי מובא למנוחות: אלו הכבישים שייחסמו לתנועה 08:46 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

טקס ההספדים ייערך בשעה 12:30 במתחם המיועד ביישוב, בהשתתפות נשיא המדינה יצחק הרצוג וראש הממשלה בנימין נתניהו. לאחר מכן, טקס הקבורה יתקיים בשעה 14:30 בבית העלמין בהשתתפות מצומצמת וללא כלי תקשורת.