יונתן אוריך עוזרו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, התייחס לדבריו של כתב המשפט אביעד גליקמן שטען כי נתניהו חושש שאוריך יהפוך לעד מדינה נגדו.

בדבריו השתעשע אוריך וכתב: "אין מה לחשוש, אחרי 11 שנים, העבירה היחידה שאני מכיר אצל נתניהו – זה שהוא שם חרדל על ההמבורגר ואוכל אותו בלי הלחמנייה".

נזכיר כי אמש (שלישי) ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס במסיבת העיתונאים שערך לחשדות נגד יועצו יונתן אוריך בפרשת קטאר-גייט. הוא אמר כי "יונתן אוריך לא דיבר איתי מילה על קטאר, גם לא הברה. השופט מזרחי אמר שיש פה גמלים פורחים באוויר. אני תקפתי את קטאר במילים, גם במעשים – הכול אגדה".