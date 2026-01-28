יונתן אוריך עוזרו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, התייחס לדבריו של כתב המשפט אביעד גליקמן שטען כי נתניהו חושש שאוריך יהפוך לעד מדינה נגדו.
בדבריו השתעשע אוריך וכתב: "אין מה לחשוש, אחרי 11 שנים, העבירה היחידה שאני מכיר אצל נתניהו – זה שהוא שם חרדל על ההמבורגר ואוכל אותו בלי הלחמנייה".
נזכיר כי אמש (שלישי) ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס במסיבת העיתונאים שערך לחשדות נגד יועצו יונתן אוריך בפרשת קטאר-גייט. הוא אמר כי "יונתן אוריך לא דיבר איתי מילה על קטאר, גם לא הברה. השופט מזרחי אמר שיש פה גמלים פורחים באוויר. אני תקפתי את קטאר במילים, גם במעשים – הכול אגדה".
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
לחמניה
התנועה לאיכות השלטון תגיש עתירה נגד העבירה היחידה של ביבי איך אכל את זה בלי לחמניה,ועמית יבחר שופטים שיענו בחיוב על העתירה מבלי לבדוק מה היא בכלל.09:42 28.01.2026
תקיעה תרועה
חבורת רמאים שבה כולם מגינים על הבוס וההמונים הנלעגים ברחובות מריעים להם.09:46 28.01.2026
רחל
רק מחפשים להפיל ימנים בפח נבלות משמאל09:45 28.01.2026
