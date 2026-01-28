יועצו הקרוב של נתניהו יונתן אוריך, מגיב לטענות כי נתניהו חושש שהוא יהפוך לעד מדינה, וחושף: זו העבירה היחידה שאני מכיר אצלו

יונתן אוריך עוזרו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, התייחס לדבריו של כתב המשפט אביעד גליקמן שטען כי נתניהו חושש שאוריך יהפוך לעד מדינה נגדו.

בדבריו השתעשע אוריך וכתב: "אין מה לחשוש, אחרי 11 שנים, העבירה היחידה שאני מכיר אצל נתניהו – זה שהוא שם חרדל על ההמבורגר ואוכל אותו בלי הלחמנייה".

נזכיר כי אמש (שלישי) ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס במסיבת העיתונאים שערך לחשדות נגד יועצו יונתן אוריך בפרשת קטאר-גייט. הוא אמר כי "יונתן אוריך לא דיבר איתי מילה על קטאר, גם לא הברה. השופט מזרחי אמר שיש פה גמלים פורחים באוויר. אני תקפתי את קטאר במילים, גם במעשים – הכול אגדה".