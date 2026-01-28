מפעיל עגורן באתר בנייה סמוך לירושלים נפצע כאשר טיפס בדרך לתא העגורן. בעקבות פציעתו לא הצליח לרדת מהעגורן וחולץ על ידי לוחמי אש וצוותי יחידה לחילוצים מיוחדים

מפעיל עגורן חולץ הבוקר (רביעי) על ידי לוחמי האש לאחר שנחבל במהלך העלייה לתא המפעיל ביישוב גבעת זאב.

לוחמי האש ממרחב בנימין, יחד עם צוותים מהיחידה לחילוצים מיוחדים ממחוזות יו"ש וירושלים, הגיעו למקום לאחר קבלת הדיווח על פציעתו של המפעיל במהלך הטיפוס.

כשהגיעו הצוותים למקום התברר כי מפעיל העגורן נמצא בצריח העגורן, לאחר שנחבל בעקבות נפילה במהלך העלייה לתא המפעיל, ואינו מסוגל לרדת בכוחות עצמו.

לאור מיקום המחולץ, הוחלט על ביצוע חילוץ ייעודי באמצעות אמצעי חבלים וציוד ייעודי לחילוץ מגובה.

סגן טפסר רוני יעקב, מפקד תחנת מתתיהו: "עם קבלת הדיווח יצאנו למקום עם צוותי היחידה לחילוצים מיוחדים. עם ההגעה לשטח נמסר לנו כי המפעיל נמצא בצריח העגורן לאחר שנפגע במהלך הטיפוס, וכי נדרש חילוץ מורכב מגובה. לוחמי האש טיפסו לצריח עם ציוד ייעודי, רתמו את המחולץ למערכת החבלים והורידו אותו לקרקע באופן מבוקר ובטוח."