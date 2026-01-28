אל"מ (מיל') חזי נחמה, מתייחס להחזרת כל החטופים – החללים והחיים מרצועת עזה. בנוסף, הוא מדבר על האתגר הבא של צה"ל

אל"מ (מיל') חזי נחמה, לשעבר מח"ט אלכסנדרוני ומנשה, התראיין היום (רביעי) ברדיו 103fm, לאחר החזרת החטוף החלל רן גואילי ועל מטרת העל הבאה של ישראל – פירוק חמאס מנשקו.

בדבריו הוא אמר: "אני אישית מאוד מודאג מהמצב בעזה, כמובן שאני שמח עם כל עם ישראל על חזרתו של רן גואילי, אני גם מודה על טעותי, לא האמנתי שנצליח להחזיר את כל החטופים, זה הישג בלתי רגיל, אני מוריד את הכובע, אך יחד עם זאת, זו לא מטרת המלחמה היחידה ובחודשים האחרונים נראה שהיעד הנוסף של פירוק חמאס הולך ומתרחק".

נזכיר כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום, בהובלת צוות הקרב החטיבתי אלכסנדרוני, הפועל תחת אוגדה 252 ובשיתוף יחידת יהל"ם, השלימו שלשום את מבצע "לב אמיץ" לאיתור ולחילוץ גופתו של החלל החטוף האחרון, רס"ר רן גואילי ז"ל.

הכוחות פעלו במרחב שכונת שג'עייה שברצועת עזה, בתוך שטח בית קברות מקומי. במהלך הפעילות נבדקו למעלה מ-250 גופות, עד לאיתור החלל והשבתו לישראל. ליווי המשפחות ומאמץ מתמשך מאז ה-7 באוקטובר.

במקביל למבצע בשטח, מאמץ ליווי החטופים באגף כוח האדם פעל מאז 7 באוקטובר ועד היום. במסגרת המאמץ, לוו משפחות החטופים והנעדרים באופן צמוד על ידי קציני מילואים, מרגע ההכרה ביקיריהם כחטופים ולאורך כל התקופה.

המאמץ לאיתור מקום קבורתו של רס"ר רן גואילי ז"ל נמשך למעלה משנתיים, והוגדר כאחד מצירי המודיעין המרכזיים של אגף המודיעין. תכנון המבצע התאפשר הודות לעבודה מודיעינית יסודית וממושכת, שהתבססה על איסוף, הצלבה וניתוח מידע ממגוון מקורות.

בצה"ל מציינים כי במהלך השנתיים האחרונות לקחה היחידה חלק במבצעי השבת חטופים נוספים, וסייעה בזיהוי של חללים רבים. היחידה מבצעת איסוף שיטתי של נתונים בשטח לצורך זיהוי רפואי, לרבות נתוני שיניים ודגימות DNA, לצורך אימות זהות החללים.