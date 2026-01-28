כוחות של מג"ב איו"ש ופקחי המנהל האזרחי הגיעו לגבעת "שירת ציון" בשומרון, שממוקמת בשטח B. הם הרסו את המבנים במקום והחרימו את הציוד

הלילה (בין שלישי לרביעי) הגיעו כוחות רבים של מג"ב איו"ש ופקחי המנהל האזרחי לגבעת "שירת ציון" בשומרון, שממוקמת בשטח B. הם הרסו את המבנים במקום. לטענת התושבים. ההרס נעשה ללא הצגת כל צו חוקי.

עובדי המנהל האזרחי העמיסו על משאית ציוד רב, מרהיטים וציוד בנייה עד ספרי קודש ורכוש אישי. לטענת התושבים, בקשות חוזרות ונישנות להצגת צו חוקי המאפשר את החרמת הציוד נענו בהתעלמות מוחלטת מצד פקחי המנהל האזרחי, והפעולות נמשכו ללא כל הסבר.

מהתושבים נמסר: "גבעת "שירת ציון", נקודה אסטרטגית בשומרון, ממוקמת בשטחי B, מחברת בין היישובים שבי שומרון וקדומים, ומהווה טריז משמעותי בלב גוש כפרים גדול באזור. בחודשים האחרונים ניכרת החמרה משמעותית בפעולות האכיפה נגד נקודות התיישבות מרכזיות ברחבי יהודה ושומרון".