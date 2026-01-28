בני סבטי (INSS), מומחה לזירה האיראנית, התייחס לאפשרויות שארה"ב תתקוף באיראן, והודיע: ", בסוף לטראמפ לא תהיה כל כך ברירה"

בני סבטי (INSS), מומחה לזירה האיראנית, התראיין היום (רביעי) ברדיו 103fm בנוגע לתקיפה אפשרית של ארה"ב באיראן, ואף השיב על השאלה האם לדעתו איראן תירה על ישראל נשק לא קונבנציונלי.

סבטי אמר: "ראינו סרטון כשמפקדת המכ"מים האיראנים קיבלה טיל ביוני, האחראי לגלות על הגעת הטיל לא ידע שמגיע טיל – באמת? איזה מערכת יש להם? מההכרות האישית שלי, אין לאיראן שפן מאוד מסוכן שהם יכולים לשלוף".

עוד הוא הוסיף: "כל הכוחות המעורבים באירוע הזה מחכים לאחר, מה הצד השני יעשה. בסוף נגיע לסוג של עימות, מרוב שמחכים, בסוף לטראמפ לא תהיה כל כך ברירה. במצב הזה, עוד מכות עד כדי החלשה או הפלת המשטר, זה הרבה יותר טוב לישראל".