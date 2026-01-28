לקראת הלווייתו של החלל החטוף האחרון, רס"ר רן גואילי ז"ל, שתתקיים היום (רביעי) במיתר, המועצה האזורית הר חברון עדכנה על כבישים שייחסמו לתנועה במהלך ההלוויה. עוד הזהירו כי צפויים עומסי תנועה משמעותיים בכביש 60 לכיוון מיתר החל משעות הבוקר ועד לסיום מסע הלוויה.
על פי התכנון, בשעה 10:30 יחל מסע הלוויה ממחנה שורה למיתר דרך כביש 431, עלייה לכביש 6 במחלף נשרים ודרך כביש 60. טקס ההספדים המרכזי יחל בשעה 12:30 במגרש הסמוך למרכז הספורט במיתר. טקס הקבורה יתקיים בבית העלמין במיתר בשעה 14:30, בנוכחות מצומצמת וללא כלי תקשורת.
במועצה הבהירו כי לאורך היום, הכניסה לישוב מיתר עם רכב תתאפשר רק לתושבי המקום ובהצגת תעודת זהות בלבד. עוד נאמר כי יופעל מערך שאטלים מהכניסה למיתר לטובת באי ההלוויה.
