ניר חפץ, יועצו לשעבר של נתניהו ומי שהפך לעד מדינה בתיק 4,000, טוען כי "אם הוא היה נותן לי רבע מהחיבוק שהוא נותן לאוריך – לא הייתי חותם על הסכם עד מדינה"

ניר חפץ, יועצו לשעבר של נתניהו ומי שהפך לעד מדינה בתיק 4,000, התראיין היום (רביעי) ברדיו 103fm ואמר: "אם הוא היה נותן לי רבע מהחיבוק שהוא נותן ליונתן אוריך לא הייתי חותם על הסכם עד מדינה".

עוד הוסיף חפץ: "ישבתי 15 יום במעצר בתנאים מאוד קשים ולמעשה שתקתי. לא מסרתי גרסה למשטרה והייתי בתנאים הכי קשים. אוריך כל הזמן במעצר בית, אני באמת הייתי עם פשפשים והרעבה ומניעת שירות רפואי ומה לא. במהלך התקופה הזאת איש לא הרים טלפון לאשתי וילדיי. התחושה הייתה מאוד כבדה שהפקירו אותי וזרקו אותי לכלבים.

יש המון שיקולים כשאתה יושב בפנים, וזו התלבטות קשה כי הרשויות לחצו עליי מאוד. בתוך המעצר לבד הבנתי שאיבדתי את פרנסתי, וכל העיתונות על הראש שלי". הוא שחזר את השיחה עם עורך דינו: "שאלתי כמה יעלה לי להתכונן – הוא אמר חצי מיליון שקל עד לשימוע, וחמישה מיליון שקל אם יש כתב אישום. לאוריך יש אותה דילמה, אבל הוא יודע שהכסף יינתן ולא מכיסו".