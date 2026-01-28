אחרי שנתיים בו הוא היה סגור: מעבר רפיח ייפתח לתנועה לשני הכיוונים. אנשים יוכלו להיכנס ולצאת מעזה, לאחר שעברו בידוק ביטחוני

מערכת הביטחון השלימה את ההכנות לפתיחת מעבר רפיח. ההערכה היא שהמעבר ייפתח בימים הקרובים, ייתכן שכבר מחר. לראשונה זה כמעט שנתיים, המעבר ייפתח לתנועת אנשים גם לתוך רצועת עזה, כך דיווח היום (רביעי) דורון קדוש.

על פי הדיווח, כל אדם שירצה להיכנס או לצאת מהרצועה – יידרש לעבור דרך אישור מצרי, ומצרים תעביר את השמות לאישור ביטחוני בשב״כ. היוצאים מהרצועה – לא יידרשו לעבור בידוק ביטחוני ישראלי (בניגוד לדברי רה״מ אמש), אלא רק ע״י משלחת של האיחוד האירופי ועזתים מקומיים שעובדים מטעם הרשות הפלסטינית.

ישראל תפקח מרחוק – באופן הבא: איש מערכת הביטחון ישב בחמ״ל שצופה על ה״קרוסלה״ שדרכה יוצאים למצרים – ויוכל באמצעות זיהוי פנים לאמת שאכן היוצאים מהרצועה הם אלה שקיבלו אישור לכך. באמצעות כפתור שליטה מרחוק הוא יוכל לפתוח ולסגור את הקרוסלה, וכך אם יתבצע ניסיון להבריח אנשים לא מורשים – תהיה אפשרות גם לחסום את היציאה.

ויתור על מעבר רפיח הוא הפקרת ביטחון המדינה

הכניסה לעזה תהיה מחמירה יותר, ועם מנגנון בידוק ישראלי. כל מי שייכנס דרך המעבר, יגיע בהמשך לעמדה של צה״ל – שם יהיו מכונות שיקוף, מגנומטרים, וייבדקו אחד-אחד, כולל זיהוי פנים. רק לאחר מעבר בעמדה הזו – יורשו להמשיך אל מעבר לקו הצהוב, לשטח שבשליטת חמאס.