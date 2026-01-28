יועצו הקרוב של נשיא ארה"ב לשעבר ג'ו ביידן, עמוס הוכשטיין, תקף בחריפות הלילה (בין שלישי לרביעי) את ראש הממשלה בנימין נתניהו, זאת בעקבות ההתבטאות החריגה שלו אמש במסיבת העיתונאים בה האשים את ממשל ביידן באחריות לכך שלוחמי צה"ל נפלו בעזה, לטענתו בגלל מחסור בתחמושת.
"תרשו לי להבהיר לכל ה'עיתונאים' שמגיבים" כתב הוכשטיין בפוסט ברשת X. "אחרי תמיכה צבאית של יותר מ-20 מיליארד דולר, הגדולה ביותר בהיסטוריה של ישראל, שתי נושאות מטוסים שמיהרו לאזור, מניעת מלחמה אזורית נרחבת, הבסת מתקפות הטילים והרחפנים האיראניות פעמיים, הגנה על ישראל ברגעים הפגיעים ביותר, ולאחר הצלת חייהם של אינספור ישראלים – התגובה המקובלת היחידה לנשיא ביידן ולעם האמריקני היא: תודה".
במקביל, הוכשטיין אמר לרשת i24News כי דבריו של נתניהו נגד ממשל ביידן הם "לא רק שקר מוחלט וברור, אלא גם חוסר תודה כלפי נשיא ארצות הברית והעם האמריקני, שהצילו את ישראל פעם אחר פעם ברגעיה הפגיעים ביותר".
כאמור, בהצהרתו לתקשורת אמש נתניהו טען כי "בשלב מסוים לא הייתה לנו מספיק תחמושת, ובגלל זה גיבורים נפלו. חלק מאובדן התחמושת היה בגלל האמברגו של ביידן, ואני אמרתי שלא נגיע למצב הזה יותר". לדבריו, "המצב הזה השתנה מבלי היכר כשטראמפ עלה לשלטון".
א
שקרן רקוב, ביידן מנע מישראל חימושים כבדים כדי למנוע ממנה מלהילחם ולנצח את חמאס, חיזבאללה ואיראן!!08:43 28.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
הוכשטיין, בוגד ישראלי לשעבר, שעשה במצוות ביידן ועם בנט, ליברמן, גנץ,לפיד ורע"מ את הסכם הכניעה עם חיזבאללה!08:42 28.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יהויכין
גאון שכמוך כווווולם יודעים ששלטתם בגנץ ואחרי שחסר עמוד השדרה התחפף שלטתם בגלנט . אבל אתה דמוקרט ומותר לך אולי גאון תסביר את המילה או התגובה של האליל הציוני אובמה...
גאון שכמוך כווווולם יודעים ששלטתם בגנץ ואחרי שחסר עמוד השדרה התחפף שלטתם בגלנט . אבל אתה דמוקרט ומותר לך אולי גאון תסביר את המילה או התגובה של האליל הציוני אובמה "אני נגד הפעולה של חמס אבל הייתה להם סיבה .." עוף לנו מהפריים אתה והליברלים מוסריים שמאלנים .המשך 08:59 28.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
