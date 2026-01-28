אחרי שראש הממשלה בנימין נתניהו טען כי לוחמי צה"ל נפלו בעזה בגלל אמברגו הנשק של ממשל ביידן, יועצו של הנשיא לשעבר עמוס הוכשטין טען בתגובה: "זה לא רק שקר מוחלט וברור, אלא גם חוסר תודה כלפי נשיא ארה"ב"

יועצו הקרוב של נשיא ארה"ב לשעבר ג'ו ביידן, עמוס הוכשטיין, תקף בחריפות הלילה (בין שלישי לרביעי) את ראש הממשלה בנימין נתניהו, זאת בעקבות ההתבטאות החריגה שלו אמש במסיבת העיתונאים בה האשים את ממשל ביידן באחריות לכך שלוחמי צה"ל נפלו בעזה, לטענתו בגלל מחסור בתחמושת.

"תרשו לי להבהיר לכל ה'עיתונאים' שמגיבים" כתב הוכשטיין בפוסט ברשת X. "אחרי תמיכה צבאית של יותר מ-20 מיליארד דולר, הגדולה ביותר בהיסטוריה של ישראל, שתי נושאות מטוסים שמיהרו לאזור, מניעת מלחמה אזורית נרחבת, הבסת מתקפות הטילים והרחפנים האיראניות פעמיים, הגנה על ישראל ברגעים הפגיעים ביותר, ולאחר הצלת חייהם של אינספור ישראלים – התגובה המקובלת היחידה לנשיא ביידן ולעם האמריקני היא: תודה".

במקביל, הוכשטיין אמר לרשת i24News כי דבריו של נתניהו נגד ממשל ביידן הם "לא רק שקר מוחלט וברור, אלא גם חוסר תודה כלפי נשיא ארצות הברית והעם האמריקני, שהצילו את ישראל פעם אחר פעם ברגעיה הפגיעים ביותר".

כאמור, בהצהרתו לתקשורת אמש נתניהו טען כי "בשלב מסוים לא הייתה לנו מספיק תחמושת, ובגלל זה גיבורים נפלו. חלק מאובדן התחמושת היה בגלל האמברגו של ביידן, ואני אמרתי שלא נגיע למצב הזה יותר". לדבריו, "המצב הזה השתנה מבלי היכר כשטראמפ עלה לשלטון".