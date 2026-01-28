חגי לובר תוקף בתקיפות את ראש הממשלה נתניהו, על חוסר לקיחת האחריות לאסון ה-7 באוקטובר: "כבר כעת אנחנו יודעים מי אחראי – ראש הממשלה בנימין נתניהו"

האב השכול חגי לובר, תקף היום (רביעי) את ראש הממשלה בנימין נתניהו, בנוגע לאשמתו בחטיפת האזרחים על ידי חמאס.

בדבריו הוא כתב: "נתניהו אחראי! ועדת החקירה לאירועי המלחמה, לכשתקום, תצטרך להכריע מי אשם ומי חף מאשמה. אבל כבר כעת אנחנו יודעים מי אחראי – ראש הממשלה בנימין נתניהו. והוא אחראי להצלחות. והוא אחראי לכישלונות.

והוא אחראי ליצירת התנאים להשבת חטופינו. והוא אחראי ליצירת התנאים שאיפשרו את חטיפת חטופינו. אי אפשר להיות אחראי רק על הכישלונות! ולכן גם ציבור שלא הצביע לביבי, אם הוא הגון, חייב למחוא כפיים במרץ ולשבח את ראש הממשלה על אחריותו להצלחות הצבאיות והמדיניות המופלאות ולא לתלות אותן ב״כוחות הביטחון״ או, גרוע מכך, ״בנשיא ארצות הברית״

זהו שקר, כפיות טובה והכחשת המציאות. ומנגד: אי אפשר להיות אחראי רק על ההצלחות! ולכן גם ציבור מצביעי ואוהבי ביבי, אם הוא הגון, חייב למתוח ביקורת חריפה על ראש הממשלה על אחריותו הישירה לפתיחת המלחמה, על חטופיה והרוגיה".

עוד כתב לובר: "ולא לתלות את הכישלון ב״אוסלו״,ב״צמרת הצבא״, ב״אמברגו של ביידן״, או בקונספירציות משונות על מרגלים ובגידה מבפנים. זהו אותו שקר, אותה הכחשת המציאות ואותו עיוורון מודע ומכוון. מוזר בכלל שצריך לומר אמת כל כך פשוטה וברורה:

כישלון שבעה באוקטובר הוא של ראש הממשלה נתניהו לנצח, והישגי המלחמה הם שלו לאותו נצח בדיוק! והלוואי ונזכה בבחירות הקרובות שפוליטיקאים יאפשרו לעצמם לומר: ״טעיתי ונכשלתי״, ״צדקתי והצלחתי״, גם יחד, בענווה ובגאווה.

והלוואי ונזכה גם, אנחנו המצביעים, לשפוט מנהיג על פי כשלונותיו או הצלחותיו בשטח ולא על פי שיבטיות מזוייפת ושקר התדמית שיצרו לו גם אוהביו גם שונאיו. אמן".