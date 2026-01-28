האב השכול חגי לובר, תקף היום (רביעי) את ראש הממשלה בנימין נתניהו, בנוגע לאשמתו בחטיפת האזרחים על ידי חמאס.
בדבריו הוא כתב: "נתניהו אחראי! ועדת החקירה לאירועי המלחמה, לכשתקום, תצטרך להכריע מי אשם ומי חף מאשמה. אבל כבר כעת אנחנו יודעים מי אחראי – ראש הממשלה בנימין נתניהו. והוא אחראי להצלחות. והוא אחראי לכישלונות.
והוא אחראי ליצירת התנאים להשבת חטופינו. והוא אחראי ליצירת התנאים שאיפשרו את חטיפת חטופינו. אי אפשר להיות אחראי רק על הכישלונות! ולכן גם ציבור שלא הצביע לביבי, אם הוא הגון, חייב למחוא כפיים במרץ ולשבח את ראש הממשלה על אחריותו להצלחות הצבאיות והמדיניות המופלאות ולא לתלות אותן ב״כוחות הביטחון״ או, גרוע מכך, ״בנשיא ארצות הברית״
זהו שקר, כפיות טובה והכחשת המציאות. ומנגד: אי אפשר להיות אחראי רק על ההצלחות! ולכן גם ציבור מצביעי ואוהבי ביבי, אם הוא הגון, חייב למתוח ביקורת חריפה על ראש הממשלה על אחריותו הישירה לפתיחת המלחמה, על חטופיה והרוגיה".
עוד כתב לובר: "ולא לתלות את הכישלון ב״אוסלו״,ב״צמרת הצבא״, ב״אמברגו של ביידן״, או בקונספירציות משונות על מרגלים ובגידה מבפנים. זהו אותו שקר, אותה הכחשת המציאות ואותו עיוורון מודע ומכוון. מוזר בכלל שצריך לומר אמת כל כך פשוטה וברורה:
כישלון שבעה באוקטובר הוא של ראש הממשלה נתניהו לנצח, והישגי המלחמה הם שלו לאותו נצח בדיוק! והלוואי ונזכה בבחירות הקרובות שפוליטיקאים יאפשרו לעצמם לומר: ״טעיתי ונכשלתי״, ״צדקתי והצלחתי״, גם יחד, בענווה ובגאווה.
והלוואי ונזכה גם, אנחנו המצביעים, לשפוט מנהיג על פי כשלונותיו או הצלחותיו בשטח ולא על פי שיבטיות מזוייפת ושקר התדמית שיצרו לו גם אוהביו גם שונאיו. אמן".
7 תגובות
1 דיונים
יאיר
זה שהוא אב שכול זה לא אומר שהוא חכם. את מי זה מעניין מה הוא חושב08:31 28.01.2026
תתייחס לדברים לא לדובר
בתגובה ל: יאיר
הוא הביא נימוקים הוא לא טען שהוא צודק בגלל היותו אב שכול, זה אתה החלטת08:56 28.01.2026
יהודה אליהו
בצלאל סמוטריץ' אמר ב 7.10 שנת 2015 בדיוק 8 שנים לפני הטבח "החמאס הוא נכס למדינת ישראל" אדם כזה ישב בקבינט הביטחוני אדם שראה בחמאס הכס למדינת ישראל הוא אחראי...
בצלאל סמוטריץ' אמר ב 7.10 שנת 2015 בדיוק 8 שנים לפני הטבח "החמאס הוא נכס למדינת ישראל" אדם כזה ישב בקבינט הביטחוני אדם שראה בחמאס הכס למדינת ישראל הוא אחראי באופן אישי לכל מה שהנכס שלו עשה לעם ישראלהמשך 08:35 28.01.2026
הה
לא כל דבר מחייב "איזון קדוש",ובד"כ זה פשוט עיוות של האמת. האחריות והאשמה של נתניהו,הינם אדירים,ולא מצריכים כלל וועדת חקירה,בגלל העובדות הידועות,שלא נתונות למחלוקת: איפשר לחמאס שנים של התעצמות ,חימוש,זרימת כספים. אנשי לשכתו...
לא כל דבר מחייב "איזון קדוש",ובד"כ זה פשוט עיוות של האמת. האחריות והאשמה של נתניהו,הינם אדירים,ולא מצריכים כלל וועדת חקירה,בגלל העובדות הידועות,שלא נתונות למחלוקת: איפשר לחמאס שנים של התעצמות ,חימוש,זרימת כספים. אנשי לשכתו עבדו עבור מממנת הטרור. לא שעה לאזהרות. בילה סופי שבוע זחוחים,בחופשות,בחודש שקדם לטבח. ממשלתו לא התעשתה ולא תיפקדה-זמן רב אחרי הטבח.המשך 08:34 28.01.2026
רוית
בלה בלה בלה אין על נתניהו ! בטבח השקמה באוקטובר נתניהו מודר! במלחמת התקומה נתניהו הוביל והנהיג ובהתאם התוצאות. שמחתי לעזור08:36 28.01.2026
א
שקרן רקוב!מתכוון להלוי, חליווה ורונן בר שמונו ע"י בנט, לפיד וגנץ והביאו על המדינה את הטבח והמלחמה הקיומית כשאמרו לנתניהו עד לטבח שחמאס מורתע והסתירו ממנו בזדון את כל ההתרעות...
שקרן רקוב!מתכוון להלוי, חליווה ורונן בר שמונו ע"י בנט, לפיד וגנץ והביאו על המדינה את הטבח והמלחמה הקיומית כשאמרו לנתניהו עד לטבח שחמאס מורתע והסתירו ממנו בזדון את כל ההתרעות לטבח, כדי שנתניהו לא יילחם בחמאס?המשך 08:54 28.01.2026
ציקי
חגי לובר טורח להדגיש שהוא לא אידיוט שימושי. לא ישתמשו בדבריו לקדם אג'נדה. הנה ההוכחה שהוא טועה: הוא בא לומר מסר על חינוך לאחריות, והכותרת שיוצאת לעולם: לובר מאשים שנתניהו...
חגי לובר טורח להדגיש שהוא לא אידיוט שימושי. לא ישתמשו בדבריו לקדם אג'נדה. הנה ההוכחה שהוא טועה: הוא בא לומר מסר על חינוך לאחריות, והכותרת שיוצאת לעולם: לובר מאשים שנתניהו אחראי לטבח. מה שהיה להוכיח. חגי לובר משמש את השמאל, גם אם זו לא כוונתו.המשך 08:48 28.01.2026
