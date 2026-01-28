שוב בצפת: נעדרת אותרה הלילה במצב קשה בעומק פיר של 10 מטרים. על פי גורמי רפואה: "בתום פעולות חילוץ היא הועברה לקבלת טיפול רפואי במצב קשה"

המשטרה הודיעה היום (רביעי) כי נעדרת שנעלמה בצפת – אותרה במצב קשה בפיר בעומק של 10 מטרים.

בהודעת המשטרה נמסר: לאחר ששוטרי המחוז הצפוני זיהו במצלמות אבטחה נעדרת צועדת לכיוון שטח פתוח בצפת, היא אותרה במהלך הלילה במצב קשה בתוך פיר עמוק. במשטרת ישראל התקבלה אתמול הודעה על היעדרותה של תושבת העיר צפת בת 45. עם קבלת הדיווח החלו שוטרי המחוז הצפוני בסיוע מגוון גופי מתנדבים הפועלים תחת המשטרה לבצע סריקות נרחבות בעיר.

בשעות הערב, כאשר צפו שוטרי המחוז הצפוני במצלמות, זוהתה אישה העונה לתיאור צועדת לכיוון שטח פתוח וכלל הכוחות הוכוונו לאזור. במהלך הלילה, סמוך לשעה 22:30 הצליחו לאתר הכוחות את האישה בתוך פיר בעומק של מעל 10 מטרים בשטח הפתוח ובתום פעולות חילוץ היא הועברה לקבלת טיפול רפואי במצב קשה (עפ"י גורמי רפואה)".