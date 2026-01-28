יורש העצר האיראני רזא פהלווי פנה למשפחות הנרצחים בהפגנות באיראן, והתחייב: "תדעו שהחופש והצדק בדרך. בקרוב אנחנו נשתחרר מהמשטר הפלילי הזה, ונחגוג את עתידנו וחירותנו יחד"

יורש העצר האיראני, רזא פהלווי, פנה הבוקר (רביעי) למשפחות של הנרצחים בהפגנות באיראן, כשבדבריו שלח תנחומים למשפחות הקרבנות והתחייב כי משטר האייתוללות ייפול בקרוב. עוד קרא להמשיך למחות נגד המשטר בטהרן.

"דבריי היום מופנים לכל המשפחות שיקיריהן נרצחו על ידי המשטר הפושע הזה" אמר פהלווי בסרטון שפרסם ברשת X. "כאבא וכבעל אני אני מרגיש את כאבכם, מעומק ליבי ואני משתתף בכאבכם. אבל תדעו שהחופש והצדק בדרך".

"בקרוב אנחנו נשתחרר מהמשטר הפלילי הזה, ונחגוג את עתידנו וחירותנו יחד" הוסיף. "אני מקווה להיות ביניכם בהקדם האפשרי, לחבק אתכם ולבנות מחדש את ארצנו יחד. היום הזה הוא קרוב".