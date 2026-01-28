לקראת המתקפה האמריקנית באיראן, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ משגר עוד איום למשטר האייתללות: "יש עוד ארמדה יפהפייה ששטה בצורה יפה לכיוון איראן ממש עכשיו"

המתקפה האמריקנית באיראן. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שיגר אתמול עוד איום, מי סופר כבר כמה, למשטר האיראני שעדיין לא נכנע.

בכנס בחירות התייחס טראמפ לתנועת הכוחות האמריקניים באזור המפרץ ולמתיחות מול טהרן. בדבריו הדגיש הנשיא את העוצמה הצבאית הנשלחת לאזור, אך במקביל הביע תקווה לפתרון דיפלומטי.

בדבריו אמר טראמפ: "דרך אגב, יש עוד ארמדה יפהפייה ששטה בצורה יפה לכיוון איראן ממש עכשיו".

לצד שליחת הכוחות, הנשיא הבהיר כי פניו למשא ומתן ואמר בצורה אופיינית לטראמפ: "אז נראה. אני מקווה, אני מקווה שהם יעשו עסקה. אני מקווה שהם יעשו עסקה".

לצד נושאת המטוסים אברהם לינקולן, שהגיעה לאזור, פרוסות במזרח התיכון מספר טייסות של מטוסי קרב מתקדמים בקטאר, ירדן ובעוד מספר מדינות. מטוסי סיור, כטב"מים ומטוסי תדלוק גם הועברו למזרח התיכון מאירופה ודרום המזרח הרחוק. לארה"ב יש גם בסיסים באוקינוס ההודי, שנמצאים בטווח המטוסים.

גורמי ביטחון מציינים כי צבא ארה"ב עוקב בדריכות אחר כל תנועה בטהרן ובזירות המשניות. השאלה שנותרה פתוחה היא האם האיומים של הפרוקסי האיראני ירתיעו את הבית הלבן, או שמא הגעת הכוחות המסיביים היא רק הקדמה לפעולה צבאית שתשנה את פני האזור.