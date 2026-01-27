צה"ל ממשיך במלחמה נגד התעצמות ארגון הטרור חיזבאללה וניסיונות השיקום של חיל האוויר חיסל מחבל חיזבאללה בדיר קנון בדרום לבנון

צה"ל ממשיך במלחמה נגד התעצמות ארגון הטרור חיזבאללה וניסיונות השיקום שלו. מוקדם יותר היום (שלישי) חיל האוויר חיסל מחבל חיזבאללה בדיר קנון בדרום לבנון.

מצה"ל נמסר: " צה"ל תקף וחיסל מוקדם יותר היום (ג'), מחבל שעסק בניסיון שיקום תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב דיר קנון שבדרום לבנון. פעולותיו של המחבל היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".

מוקדם יותר היום פורסם כי צה״ל תקף וחיסל אתמול, מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה בעת שפעלו באתר תת-קרקעי של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב נבטיה שבדרום לבנון. מצה"ל נמסר: "פעילות מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה לשיקום האתר מהווה הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון ואיום על מדינת ישראל. צה״ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל".