יו"ר ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט הודיע הערב (שלישי) לפני זמן קצר בוועדה: "השלמנו את הקראת סעיפי חוק הגיוס, בקרוב ההצבעה"
דבריו המלאים: "אני נרגש לבשר שוועדת החוץ והביטחון השלימה את הקראת כל סעיפי חוק הגיוס. אנחנו מגיעים לקו הסיום, בקרוב נצביע על החוק בוועדה לקריאה שנייה ושלישית. מה שנגרר שנים, מה שנתקע שוב ושוב בדיונים אינסופיים, התקדם במשמרת שלי, כי הייתה מטרה ברורה: חוק. לא דיונים לשם דיונים, אלא רצון אמיתי להגיע לפתרון. לבנה אחר לבנה. בהידברות, בשיתוף פעולה, ובנחישות".
"כפי שאמר הערב ראש הממשלה "אנחנו על סף השלמת העברת חוק הגיוס". הלפיד עובר לשלב הבא. כעת תפקידה של הכנסת כולה להמשיך את הדרך עד לאישור החוק במליאת הכנסת, חוק גיוס היסטורי שיחזק את צה"ל ואת החברה הישראלית כולה".
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
ס.ג.
זה חוק השתמטות. לא חוק גיוס22:58 27.01.2026
אחרי שכולם שמעו את הקלטות הרבנים?
כנראה שביסמוט אידיוט הרבה יותר גדול ממה שחשבנו עד עכשיו.23:24 27.01.2026
בר
ביסמוט מכרת אותנו הפרקים עם הבוס שלך. 23000 בשלוש שנים ישראבלוף. על הילדים שלך ושל ביבי הרס המדינה והרס הציונות. תהיה גבר תצהיר אם בשנה הראשונה לא יגיעו למספר...
ביסמוט מכרת אותנו הפרקים עם הבוס שלך. 23000 בשלוש שנים ישראבלוף. על הילדים שלך ושל ביבי הרס המדינה והרס הציונות. תהיה גבר תצהיר אם בשנה הראשונה לא יגיעו למספר המתגיסים אתה מתפטר מהחיים הפוליטיים מספיק לעבוד עלינו ולא לשלםהמשך 23:15 27.01.2026
