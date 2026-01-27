יו"ר ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט הודיע: "השלמנו את הקראת סעיפי חוק הגיוס, בקרוב ההצבעה"

יו"ר ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט הודיע הערב (שלישי) לפני זמן קצר בוועדה: "השלמנו את הקראת סעיפי חוק הגיוס, בקרוב ההצבעה"

דבריו המלאים: "אני נרגש לבשר שוועדת החוץ והביטחון השלימה את הקראת כל סעיפי חוק הגיוס. אנחנו מגיעים לקו הסיום, בקרוב נצביע על החוק בוועדה לקריאה שנייה ושלישית. מה שנגרר שנים, מה שנתקע שוב ושוב בדיונים אינסופיים, התקדם במשמרת שלי, כי הייתה מטרה ברורה: חוק. לא דיונים לשם דיונים, אלא רצון אמיתי להגיע לפתרון. לבנה אחר לבנה. בהידברות, בשיתוף פעולה, ובנחישות".

"כפי שאמר הערב ראש הממשלה "אנחנו על סף השלמת העברת חוק הגיוס". הלפיד עובר לשלב הבא. כעת תפקידה של הכנסת כולה להמשיך את הדרך עד לאישור החוק במליאת הכנסת, חוק גיוס היסטורי שיחזק את צה"ל ואת החברה הישראלית כולה".