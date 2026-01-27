משטרה ישראל הודיעה כי סיימה את היערכותה להלווייתו של החלל החטוף האחרון רס"ר רן גואילי ז"ל ופרסמה את מסלול ההלוויה ומסלול השיירה המשטרתית

משטרה ישראל הודיעה כי סיימה את היערכותה להלווייתו של החטוף האחרון רס"ר רן גואילי ז"ל שתתקיים מחר (רביעי) במיתר, ופרסמה את מסלול ההלוויה ומסלול השיירה המשטרתית.

בשעה 06:30 תצא משפחתו של רס"ר רן גואילי ז"ל מהיישוב מיתר לכיוון מחנה שורה ברמלה, בליווי שיירה משטרתית, המורכבת מסיירת האופנועים הארצית של אגף התנועה, ניידות ואופנועים של חטיבת סה"ר במחוז הדרומי. השיירה תצא מהיישוב מיתר לכביש 60, תחלוף בכביש 6 עד מחלף נשרים ובהמשך, בכביש 431 עד למחנה שורה.

בשעה 10:30 יחל מסע ההלוויה ממחנה שורה . השיירה תלווה את ארונו של רס״ר רני גואילי ז״ל, עד ליישוב מיתר דרך כביש 431, עליה לכביש 6 במחלף נשרים ודרך כביש 60. טקס ההספדים המרכזי יחל בשעה 12:30 במגרש הסמוך למרכז הספורט ביישוב מיתר. טקס הקבורה יתקיים בבית העלמין בשעה 14:30 – בהשתתפות מצומצמת וללא כלי תקשורת.

החל מהשעה 08:00 , כניסה רכובה ליישוב מיתר תתאפשר לתושבי המקום בלבד ובהצגת תעודה מזהה וכן לרכבים מורשים. החל מהשעה 10:30 ייפתחו שערי הכניסה למתחם ההספדים. •יופעל מערך שאטלים מוסדר לציבור בחניון שבכניסה ליישוב מיתר ועד למתחם הטקס.

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל קוראת לציבור לכבד את המעמד, להישמע להנחיות השוטרים ולנהוג בסבלנות בשל העומסים הצפויים. השוטר החלל, רס״ר רני גואילי ז״ל , גיבור ישראל, יצא להילחם למען עם ישראל ב 7.10 , באומץ ומתוך שליחות, חירף את נפשו וחזר אחרון לקבורה ראויה. הציבור מוזמן לחלוק לרני ז״ל כבוד אחרון ולהמתין לאורך מסלול השיירה למענו ולמען משפחתו היקרה".