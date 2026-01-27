שני מחבלים חמושים ב-RPG התקרבו לכוחות בבית הקברות. לוחמי שריון מגדוד 75 ירו פגזים לעברם, בצה"ל בודקים אם חוסלו. כך לפי הפרסום של יונתן רווה ב-I24.
האירוע התרחש ביום ראשון בצהריים. שני מחבלים, מזוהים כפעילי טרור, התקרבו ללוחמי המילואים מאלכסנדרוני עם נשק ו-RPG וזוהו בטווח ירי. כוח שריון של גדוד 75 ירה פגזים לעבר המחבלים, בצה"ל כאמור בודקים אם חוסלו גורמים בצה"ל טוענים: התקרית לא פגעה במאמצי השחרור – שהמשיכו כסדרם.
מוקדם יותר היום נחשף תיעוד מזיהוי גופתו של החטוף האחרון רן גואילי. אמש כוחות הביטחון השיבו לישראל את גופתו של גואילי, שיצא ב-7 באוקטובר להגן על תושבי העוטף. הוא נהרג בקרבות וגופתו נחטפה לעזה. באמצעות פעילות של כוחות צה"ל ברצועה ומידע מודיעני שנאסף, הצליחו לזהות את גופתו ולהחזיר אותו לקבורה בישראל.
