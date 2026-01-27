אזעקות נשמעו ביישוב פארן שבערבה בעקבות חשש לחדירת מחבלים שחצו את הגבול מירדן. התושבים הונחו להיכנס למרחב מוגן עד להודעה חדשה, וכוחות צה"ל ביצעו סריקות נרחבות כדי לאתר את החשודים

אזעקות נשמעו בדרום: פיקוד העורף פרסם כעת (שלישי) התראה על חשש לחדירת מחבלים ביישוב פארן שבערבה. התושבים הונחו להיכנס למרחבים מוגנים עד להודעה חדשה, וכן לסגור היטב את הדלת ולשבת מתחת לקו החלונות.

במועצה האזורית הערבה התיכונה שלחו הודעה לתושבים: "בעקבות אירוע ביטחוני דרומית לצומת מנוחה, המשטרה חוסמת את הכביש באזור פארן וצומת מנוחה. אנחנו בקשר עם גורמי הבטחון ונעדכן במקרה הצורך".

לפי הדיווחים הראשוניים, קיים חשש לחדירה של מספר חשודים מירדן, שחצו את הגבול לתוך מרחב הערבה. חלק מהחוצים נתפסו והושבו לירדן.

בעקבות האירוע המשטרה חסמה לתנועה את כביש 90 באזור כדי למנוע הגעת מכוניות לאזור, וכוחות גדולים הוקפצו לזירה. בהמשך נאמר כי גם הכניסה והיציאה מהעיר אילת נחסמו לתנועה.

מדובר צה"ל נמסר כי "לפני זמן קצר, כוחות צה"ל זיהו חשד לחדירה לשטח הארץ מכיוון ירדן סמוך ליישוב פארן. הכוחות מבצעים סריקות נרחבות וחוסמים צירים במרחב על מנת לאתר את החשודים". בהמשך דווח כי הוקפצו מסוקי קרב וכטב"מים של חיל האוויר לאזור, כשהם מנהלים מצוד אחר החשודים בשטח ישראל.

זמן קצר לאחר מכן, המשטרה עדכנה כי נשלל החשש לאירוע בטחוני בערבה, והכניסה והיציאה מאילת נפתחו מחדש.

פרטים נוספים מיד