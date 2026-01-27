דיווח ב"פייננשיאל טיימס": נשיא איראן הורה על ביזור סמכויות דחוף למושלי המחוזות כדי להבטיח אספקת מזון וסחורות במקרה של עימות צבאי ישיר מול ישראל או ארה"ב

איראן מעלה הילוך בהיערכותה לאפשרות של הסלמה צבאית נרחבת. עיתון ה"פייננשיאל טיימס" הבריטי דיווח היום (שלישי) כי נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, החל ביישום שורת צעדי חירום מבניים שנועדו להבטיח את תפקוד המדינה והמשך אספקת הסחורות החיוניות לאזרחים גם תחת אש.

על פי הדיווח, המהלך המרכזי שמוביל פזשכיאן הוא ביזור סמכויות חסר תקדים מהשלטון המרכזי בטהרן לפרובינציות השונות. במסגרת זו, הוענקו למושלי המחוזות סמכויות נרחבות ליצור קשר ישיר עם הרשות השופטת ועם גורמי ממשל בכירים, ולקבל החלטות עצמאיות בנוגע לניוד ואספקת סחורות בסיסיות לתושבים.

מטרת הצעדים היא למנוע שיתוק ממשלתי וקריסה של שרשראות האספקה במקרה של תקיפות ממוקדות מצד ארצות הברית או ישראל על מרכזי השלטון והתשתית בטהרן. בדרג המדיני באיראן חוששים כי פגיעה בצירי התנועה המרכזיים או במוסדות השלטון תוביל למחסור חמור במוצרים בסיסיים ולתסיסה פנימית בקרב האוכלוסייה.

הצעדים הללו מצטרפים לדיווחים על כוננות שיא במערכי ההגנה האווירית של איראן ועל היערכות של שלוחותיה באזור, מה שמעיד על כך שבטהרן מעריכים כי הסבירות לעימות ישיר על אדמתם גבוהה מאי פעם.