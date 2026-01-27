כתב אישום הוגש נגד עירוני טבריה מליגת העל בחשד לחוזים כפולים. כתב האישום דורש בין היתר, הפחתת 30 נקודות וקנס כספי של חצי מיליון שקלים

[כתב אישום הוגש הערב (שלישי) נגד עירוני טבריה מליגת העל בחשד לחוזים כפולים. כתב האישום דורש בין היתר, הפחתת 30 נקודות וקנס כספי של חצי מיליון שקלים. הדיון יתקיים ביום רביעי הקרוב.

כתב האישום הוגש נגד הקבוצה ונגד אחד מבעלי הקבוצה, מיקי ביתן, בעלת תפקיד במועדון (יעל בר), ושישה כדורגלנים – ארבעה מהם משחקים היום בקבוצה: אלי בלילתי, וואהיב חביבאללה,גיא חדידה והארון שפסו לצד שי קונסטנטין ובן והבה שכבר לא משחקים בקבוצה הצפונית. לקבוצה כאמור התביעה דורשת הפחתת 30 נקודות וקנס כבד ,ולשחקנים הרחקה לחצי שנה.

עוד באותו נושא חשד להונאת ענק: קבוצה מליגת העל בסכנת ירידת ליגה 21:04 | שמחה רז 0 0 😀 👏

מעירוני טבריה נמסר: "מועדון הכדורגל עירוני דורות טבריה קיבל סוף סוף לידיו את כתב האישום המדובר. אנו, יחד עם הצוות המשפטי שלנו, לומדים כעת את פרטיו, ונתייחס ונשיב לטענות בהרחבה במסגרת הדיון בבית הדין. חשוב לנו לשוב ולהבהיר: מיום הקמתו מחדש של המועדון לפני ארבע שנים, עלינו מתחתית ליגה א' ועד לליגת העל וזאת למרות כל הקשיים של מועדון קטן וללא קשרים בהתאחדות, אך ורק בזכות ערכים של עבודה קשה, יושרה, שקיפות ובנייה מקצועית מלמטה".

עירוני טבריה: "הדלפות מגמתיות"

"המועדון יתמודד בבית הדין עם כל הטענות בראש מורם ובביטחון מלא. צר לנו שבתקופה האחרונה גורמים אינטרסנטיים, ששמו להם למטרה להחליש אותנו, הפכו את המועדון למטרה להדלפות מגמתיות ויצרו באמצעות התקשורת “משפט שדה”, וזאת עוד הרבה לפני שהתבררו כל העובדות".

אנו סמוכים ובטוחים כי בבית הדין האמת תצא לאור, והדברים יקבלו את הפרופורציה הנכונה. אנו מבקשים להדגיש: הצוות המקצועי והשחקנים מנותקים לחלוטין מההליך המנהלי. פוקוס שלנו נשאר במקום אחד בלבד: על כר הדשא. נמשיך להילחם על כל נקודה ונקודה כדי להבטיח את מקומנו בליגת העל בזכות ולא בחסד. הנקודות שצברנו העונה הושגו במאבקים על המגרש ושם הן יישארו. מכאן ואילך לא תהיה כל התייחסות נוספת לנושא עד לתום ההליך המשפטי".

לפני חודשים פורסם כי ההתאחדות לכדורגל שכרה חברת חקירות שמנהלת חקירה סמויה נגד עירוני טבריה בחשד לחוזים כפולים בהיקפי ענק. אם הקבוצה תואשם, היא עלולה לרשת ליגה על פי תקנון ההתאחדות. על פי הדיווח במהלך השנים האחרונות התגלו מספר חוזים כפולים של שחקנים בקבוצה בהיקפים של מיליוני שקלים. הפער העצום הוא בין מה שנחתם עם השחקנים לבין מה שדווח לבקרה התקציבית של ההתאחדות. לפי ההתאחדות מדובר ב-14 חוזים כפולים.