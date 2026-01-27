צפו בשידור הישיר: אחרי החזרת גופתו של רן גואילי, ראש הממשלה בנימין נתניהו ומתאם השבויים והנעדרים גל הירש מקיימים מסיבת עיתונאים

אחרי החזרת גופתו של רן גואילי, ראש הממשלה בנימין נתניהו ומתאם השבויים והנעדרים גל הירש מקיימים הערב (שלישי) מסיבת עיתונאים.

דבריו של נתניהו: "על שלושה דברים עומד הניצחון המוחלט – על השבת כל חטופינו, פירוק חמאס מנשקו ופירוז הרצועה.

אתמול השלמנו את הראשון. האמנתי שנחזיר את כולם בשילוב צבאי ומדיני. הייתי צריך להתעלם מרעשי הרקע ומהלחצים – מבית ומחוץ. להבין מה צריך לעשות ולחתור בכל הכוח לעשות את זה, להשיג את המטרה."

"בזכות הקרבתם של הנופלים, בזכות הלוחמים בסדיר בקבע ובמילואים, בזכות תעצומות הנפש של הפצועים בגוף ובנפש, בזכותם השלמנו את המשימה. אתמול החזרנו את גיבור ישראל רני גואילי.מודה לחבריי לממשלה על הגיבוי והתמיכה, בתוכם השר לשעבר רון דרמר שספג גינויים והשמצות".

נתניהו: "לא ייכנסו חיילים קטארים לעזה"

"עכשיו אנחנו מתמקדים בהשלמת שתי המשימות הנותרות: פירוק החמאס מנשקו ופירוז הרצועה. כמו שאמר טראמפ או שזה יעשה בדרך הקלה או בדרך הקשה. לא ייכנסו חיילים קטארים לעזה. ישראל תשלוט ביטחונית בכל המרחב מהירדן עד הים, זה נכון גם לעזה". פגענו קשות באיראן ובשלחותיה. נכון, הציר האיראני מנסה להשתקם, לא נאפשר זאת. אם איראן תעשה את טעות החמורה ותנסה לתקוף את ישראל, אנחנו נגיב בעוצמה שאיראן טרם ראתה", אמר נתניהו.

"בגלל הקנאה בישראל וביהודים ספגנו דברי נאצה והשמצות, האשימו אותנו שאנחנו מרעילים את הבארות, שאנחנו שוחטים ילדים כדי לאפות מצות עם הדם שלהם. היום עדיין משמיצים אותנו, רוצחי ילדים, מרעיבים. אבל היום יש לנו צבא, וכשתוקפים אותנו אנחנו משיבים מלחמה.אנחנו מנצחים. ואנחנו נמשיך לנצח. אתמול סגרנו מעגל, מכאן ממשיכים קדימה בעוצמה ובאמונה כדי להבטיח את עתידה של ישראל לדורי דורות".

מתאם השבויים והנעדרים גל הירש: "ראש הממשלה, אתמול הודעתי לך שרני אצלנו והוא בדרך הביתה, אחרי מסע ארוך וכבד, זה היה רגע מרגש ומיוחד. אמרתי לך שהמשימה הושלמה. אני זוכר את החטופים אחד אחד, זוכר את פניהם ושמותם, מתייסר וכואב את הסבל ואת האובדן. אני זוכר את החטופים אחד אחד, זוכר את פניהם ושמותם, מתייסר וכואב את הסבל ואת האובדן".