חודש וחצי אחרי הטבח הקטלני בסידני, נשיא המדינה יצחק הרצוג יצא בתחילת פברואר לביקור מדיני באוסטרליה בו ייפגש עם ראש הממשלה אנתוני אלבניזי, המושלת הכללית, המשפחות השכולות וראשי הקהילה היהודית

חודש וחצי אחרי הטבח: נשיא המדינה יצחק הרצוג ימריא בעוד שבועיים לביקור רשמי באוסטרליה – כך הודיעו הערב (שלישי) בבית הנשיא. הביקור המדיני נערך בהזמנת המושלת הכללית, ראש ממשלת אוסטרליה והקהילה היהודית, זאת בעקבות הטבח הרצחני שאירע בדצמבר 2025 במהלך אירוע חנוכה בחוף בונדי שבסידני – בו נרצחו 15 בני אדם.

לפי הודעת בית הנשיא, הרצוג יצא לאוסטרליה בטיסה מסחרית ב-8 בפברואר, ויישאר במדינה ל-5 ימים – כשהוא יחזור לישראל ב-12 בפברואר. לביקור תתלווה משלחת סולידריות של המוסדות הלאומיים, בהשתתפות יו״ר ההסתדרות הציונית העולמית יעקב חגואל ויו״ר הסוכנות היהודית אלוף (במיל׳) דורון אלמוג.

במהלך הביקור יערוך נשיא המדינה מסע הזדהות וחיזוק בקהילות היהודיות ברחבי המדינה, ויקיים אירועים מרכזיים יחד עם צמרת ההנהגה של יהדות אוסטרליה. הרצוג ייפגש עם המשפחות השכולות שאיבדו את יקיריהן בפיגוע, וכן עם הפצועים ועם בני משפחותיהם. עוד נאמר כי "לאורך הביקור ייחשף הנשיא לפעילות הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית העולמית לחיזוק הקהילות היהודיות, בייחוד לנוכח התגברות האנטישמיות בתקופה האחרונה".

בנוסף, חלק מרכזי מהביקור יוקדש לפגישות מדיניות עם בכירי הממשל האוסטרלי, ובהם המושלת הכללית (המארחת הרשמית המקבילה בתפקידה לנשיא המדינה), ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי, ובכירים מכלל הקשת הפוליטית והציבורית. כמו כן, הרתןג יעניק ראיונות לכלי התקשורת האוסטרליים ועוד.