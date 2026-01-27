במסגרת פעילות בחטיבת יהודה של לוחמי יחידת דובדבן בהכוונת שב"כ עצרו הלוחמים הלילה 11 מבוקשים ביניהם ארבעה סוחרי אמצעי לחימה

במסגרת פעילות בחטיבת יהודה של לוחמי יחידת דובדבן בהכוונת שב"כ עצרו הלוחמים הלילה (בין שני לשלישי) 11 מבוקשים ביניהם ארבעה סוחרי אמצעי לחימה.

במסגרת הפעילות, הכוחות החרימו אקדח, תחמושת, בקבוקי תבערה, סחורה מוברחת ואלפי דולרים המיועדים לטרור. מצה"ל נמסר כי כוחות הביטחון ממשיכים לפעול לסיכול טרור במרחב, מול כל מי שיפגע או ינסה לפגוע באזרחי מדינת ישראל וכוחות הביטחון.

בשבוע שעבר כוחות צה"ל, שב"כ, מג"ב ושוטרי מחוז ש"י, בפיקוד חטיבת יהודה, השלימו מבצע חטיבתי בשכונת "ג'בל ג׳והר" שבעיר חברון. במסגרת המבצע שהחל פעלו כוחות הביטחון לסיכול תשתיות טרור, מיגור החזקת אמצעי לחימה באופן בלתי חוקי וחיזוק הביטחון במרחב.

כוחות הביטחון כיתרו את השכונה, סרקו כ-350 מבנים, עצרו 14 מבוקשים המעורבים בפעילות טרור ובהחזקת אמצעי לחימה, והחרימו 8 כלי נשק, בהם נשקים מסוג M16, M4, אקדחים, לצד עשרות סכינים ואמצעי לחימה נוספים.