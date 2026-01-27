שר החינוך יואב קיש הודיע על זכייתו של פרופ' פופר בפרס היוקרתי לשנת תשפ"ו. ועדת הפרס: "תרומתו המחקרית פורצת דרך, עבודתו עיצבה דורות של מנהיגים בצה"ל ובמערכות הביטחון בארץ ובעולם"

שר החינוך, יואב קיש, הכריז היום (ג') כי חתן פרס ישראל בתחום חקר מדע המדינה, יחסים בינלאומיים ומדעי הניהול לשנת תשפ"ו הוא פרופ' מיכה פופר. ההחלטה התקבלה על ידי ועדת הפרס בראשותה של פרופ' מרים ארז, ובהשתתפותם של החברים פרופ' פני יובל ופרופ' אסף מידני.

בנימוקיה למתן הפרס, ציינה הוועדה כי פרופ' פופר נבחר בזכות תרומתו המחקרית המעמיקה לחקר המנהיגות והלמידה הארגונית. לדברי חברי הוועדה, עבודתו של פופר משלבת באופן ייחודי מחקר אקדמי תיאורטי עם יישום פרקטי, והשפיעה רבות על החינוך הניהולי בישראל ובעולם כולו.

עוד הודגש כי מחקריו של פרופ' פופר פתחו ערוצים חדשים להבנת תופעת המנהיגות משני צדיה – הן מצד המנהיגים והן מצד המונהגים. עבודותיו זכו לתהודה רחבה ומשמשות כבסיס מרכזי בהכשרת מנהלים במגזר הציבורי והעסקי, וכן בהכשרת קצינים בצה"ל ובייעוץ למערכות ביטחוניות ברחבי העולם.

פרס ישראל נחשב לפרס היוקרתי והחשוב ביותר המוענק מטעם המדינה לאזרחים שגילו הצטיינות מיוחדת בתחומם. הפרסים יוענקו לזוכים בטקס הממלכתי המסורתי שייערך במוצאי יום העצמאות ה-78 למדינת ישראל.