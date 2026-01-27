ערבים תקפו יהודי בן 26 בשטחי מרעה של חווה בהר חברון סמוך לחירבת א-נבי ולמצודת יהודה. ופצעו אותו קל. כוחות מד"א שהגיעו למקום פינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע.
