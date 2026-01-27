ערבים תקפו יהודי בן 26 בשטחי מרעה של חווה בהר חברון סמוך לחירבת א-נבי ולמצודת יהודה. ופצעו אותו קל, כוחות מד"א שהגיעו למקום פינו אותו לביה"ח

ערבים תקפו יהודי בן 26 בשטחי מרעה של חווה בהר חברון סמוך לחירבת א-נבי ולמצודת יהודה. ופצעו אותו קל. כוחות מד"א שהגיעו למקום פינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע.

ממד"א נמסר: "בשעה 17:13 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב נגב, על גבר בן 26, שהובא לחבירה עם צוותי מד"א סמוך למצודת יהודה לאחר שככל הנראה נפצע מיידוי אבנים. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לביה"ח "סורוקה", כאשר הוא במצב קל, בהכרה, ועם חבלות קלות בחזה ובגפיים".

תגיות: הר חברון, חוות, מד"א