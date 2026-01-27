סגן מפקד חיל הים של משמרות המהפכה התייחס לפתיחת התרגיל האמריקני במזרח התיכון ואיים: "מדינות שכנות הן ידידות שלנו, אבל אם אדמתן, שמיהן או מימיהן ישמשו לתקיפה נגד איראן – הן ייחשבו עוינות"

האיומים מאיראן נמשכים: בעקבות פתיחת התרגיל האווירי של פיקוד מרכז בצבא ארה"ב, סגן מפקד חיל הים של משמרות המהפכה שלח איום נוסף לאמריקנים וטען בהצהרה לסוכנות הידיעות "פארס" כי איראן מחזיקה בשליטה מלאה על מצרי הורמוז. עוד הזהיר כי טהרן לא תהסס לתקוף מדינות שכנות במידה ויתבצעו תקיפות משטחן נגד איראן.

"איראן אינה מחפשת מלחמה, אבל אנחנו מוכנים לחלוטין. אם תפרוץ מלחמה, לא ניסוג אפילו מילימטר" טען הבכיר. "לאיראן יש שליטה מיידית על כל התנועות הימיות, השטחיות והתת-ימיות, וכן שליטה מלאה על מעבר או אי-מעבר של כלי שיט עם דגלים שונים".

סגן המפקד הוסיף והזהיר: "מדינות שכנות הן ידידות שלנו, אבל אם אדמתן, שמיהן או מימיהן ישמשו לתקיפה נגד איראן – הן ייחשבו עוינות. המסר הזה הועבר לכל הצדדים באזור".

"בנוסף לכך, יש לנו יכולות נוספות שיידונו בזמן המתאים" הזהיר בסיכום דבריו. "אנחנו לא רוצים שהכלכלה העולמית תיפגע, אבל האמריקאים ותומכיהם לא ירוויחו ממלחמה שהם יפתחו בה".