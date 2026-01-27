ארגון יוזמות אברהם קיים מסיבת עיתונאים בכנסת לאור מצב החירום בחברה הערבית. משפחות קורבנות זעקו לטיפול דחוף במשבר, והארגון הציג מתווה למיגור הפשיעה. במהלך ההצהרה היו חילופי דברים בין ח"כים למשפחות

אתמול (שני) קיים ארגון יוזמות אברהם מסיבת עיתונאים דחופה בכנסת, לאור מחדל האלימות והפשיעה בחברה הערבית. בהצהרה נאמו בני משפחה של 3 קורבנות רצח בחברה הערבית, והמנכ"ל השותף של יוזמות אברהם אמנון בארי-סוליציאנו הציג מתווה בן 12 נקודות למיגור הפשיעה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . קאסם עווד וארגון יוזמות אברהם בהצהרה בכנסת (צילום: סרוגים)

במהלך מסיבת העיתונאים צעקה חברת הכנסת לימור סון הר מלך לעבר משפחות הקורבנות "מחבלים". כמו כן, ח"כ טלי גוטליב צעקה לעברם: "תתפרקו מהנשק". בתגובה, קאסם עווד, אביו של עבדאללה עווד שנרצח במרפאה בכפר יאסיף, אמר כי: "זאת בושה למדינת ישראל שהיא (גוטליב) חברת כנסת לדעתי. אולי ימצאו לה קצת עיזים או פרות לרעות אותם". בהתייחסו לפושעים בחברה העברית טען: "כנראה שיש מישהו שמממן את האנשים האלו מטעם ממשלת ישראל. כסף, ונשק והוראות. לא יודע מי".

עוד באותו נושא מהומה בדיון בכנסת סביב פרשת הפצ"רית: "אי אפשר ככה!" 12:51 | נחום פרי 2 0 😀 👏

מנכ"ל יוזמות אברהם הציג בהצהרה את תכנית 12 הנקודות של הארגון לטיפול בפשיעה בחברה הערבית ואמר: "הפשיעה בחברה הערבית מהוות איום אסטרטגי על החברה הישראלית. כעת שרים האמונים על קידום החברה הערבית יוצאים למתקפה נגד הציבור".

קאסם עווד, אביו של עבדאללה עווד: ״רעולי פנים נכנסו למרפאה בזמן שטיפל באמא וילדיה. טעות בזיהוי. שנה שלמה משטרת ישראל לא הודיעה לי על שום התקדמות בחקירה. כנראה שממשלת ישראל הנוכחית רואה את הדם של האזרח הערבי כמיץ עגבניות. אל תדחפו אותנו לחצר האחורית. תחבקו אותנו".

בנוסף אליו, דיברו גם ח'יר אללה אבו סאלח, מסחנין, משפחתו של עלי אבו סאלח שנרצח באוגוסט 2023, וח'תאם אבו פאני, אמו של פיראס אבו פאני מכפר קרע.