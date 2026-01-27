חקירת המטפלת מהאסון בבני ברק הסתיימה המטפלת נכלאה, והיא חשודה בגרימת מוות ברשלנות והזנחת קטין. מחר היא תובא להארכת מעצר

חקירת המטפלת מהאסון בבני ברק הסתיימה הערב (שלישי) לפני זמן קצר המטפלת נכלאה, והיא חשודה בגרימת מוות ברשלנות

והזנחת קטין. מחר היא תובא להארכת מעצר.

מהמשטרה נמסר: " בהמשך למעצרה של החשודה (44), המנהלת מעון פעוטות ברחוב מנחם בגין בבני ברק, נחקרה החשודה בתחנת משטרת בני ברק–רמת גן, בחשד לגרימת מוות ברשלנות והזנחת קטין. בתום החקירה נכלאה החשודה, ומחר בבוקר תובא לדיון בהארכת מעצרה בבית משפט השלום בתל אביב".

עוד באותו נושא טרגדיה בבני ברק: תינוק מת במעון, הגננת נעצרה ע"י המשטרה 13:13 | חדשות סרוגים 3 0 😀 👏

"במקום שהו 19 תינוקות במעון הפועל ללא אישורים מתאימים. בתוך כך, משרד החינוך חתם על צו הפסקה מינהלי למשך 60 ימים. החקירה נמשכת במטרה להגיע לחקר האמת ולבירור נסיבות המוות".

כזכור מוקדם יותר היום תינוק נמצא במעון במצב אנוש ברחוב מנחם בגין בעיר. הוא פונה על ידי גורמי רפואה, שניסו לבצע בו פעולות החייאה, ובהמשך נקבע מותו בבית החולים. יצחק שיינין ואלחנן שחף מתנדבי זק״א שהגיעו למעון סיפרו: "מדובר בפעוט כבן חצי שנה שלדברי הגננות במהלך משחק בגן הוא איבד את הכרתו, לצערנו מותו נקבע עם הגעתו לבית החולים. אנו במקום מסייעים לכוחות המשטרה, ולצוות הגן ובני המשפחה".

כוחות משטרה הגיעו למקום ופתחו בחקירה תוך איסוף ממצאים וראיות, בנוסף לכך הגננת של המעון נעצרה והועברה לחקירה בתחנת המשטרה.