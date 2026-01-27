נשיא ארה"ב לשעבר ג'ו ביידן תקף בחריפות את ממשל טראמפ בעקבות אירועי הירי הקטלניים במבצעי אכיפת ההגירה של סוכנות ICE במינסוטה: "אנחנו לא אומה שבה יורים למוות באזרחינו ברחוב"

נשיא ארה"ב לשעבר ג'ו ביידן פרסם היום (שלישי) ביקורת חריגה וחריפה נגד ממשל טראמפ, זאת על רקע אירועי הירי הקטלניים שהתרחשו במהלך מבצעי אכיפת ההגירה של סוכנות ICE במינסוטה.

"מה שקרה במיניאפוליס בחודש האחרון מהווה בגידה בערכים הבסיסיים שלנו כאמריקנים" אמר ביידן. "אנחנו לא אומה שבה יורים למוות באזרחינו ברחוב. אנחנו לא אומה שמאפשרת להתעלל באכזריות באזרחינו על מימוש זכויותיהם החוקתיות. אנחנו לא אומה שרומסת את התיקון הרביעי לחוקה ומקבלת את הטרור נגד שכנינו".

לדבריו, "תושבי מינסוטה עמדו איתנים – הם סייעו לחברי הקהילה בנסיבות בלתי נתפסות, דיברו נגד עוול כשהם ראו אותו, והטילו אחריות על ממשלתנו בפני העם. תושבי מינסוטה הזכירו לכולנו מה זה להיות אמריקנים, והם סבלו מספיק מידי הממשל הזה".

"אין שום מקום לאלימות ולטרור בארצות הברית של אמריקה, במיוחד כשמדובר בממשלה שלנו שתוקפת אזרחים אמריקנים" הבהיר ביידן. "אף אדם בודד לא יכול להרוס את מה שארה"ב מייצגת ומאמינה בו, אפילו לא נשיא – בתנאי שאנחנו, כל העם, נקום ונדבר. אנחנו יודעים מי אנחנו – הגיע הזמן להראות את זה לעולם, ויותר חשוב, הגיע הזמן להראות את זה לעצמנו.

"כעת, הצדק דורש חקירות מלאות, הוגנות ושקופות על מותם של שני האמריקנים שאיבדו את חייהם בעיר שקראו לה בית" סיכם. "ג'יל ואני שולחים כוח למשפחות ולקהילות שאהבו את אלכס פריטי ורנה גוד, בזמן שאנחנו מתאבלים על מותם חסר הטעם".