27 כלי רכב גנובים נמצאו השבוע ביו"ש כולל משאית וטרקטור חקלאי. כלי הרכב נמצאו בפעילות של המנהל האזרחי והמשטרה. הם הוחזרו היום (שלישי) לבעליהם, חלקם אחרי יותר משנתיים לאחר שנמצאו בשכם, ג׳נין, רמאללה, יריחו וטולכרם.

באחד מהמקרים, נמצא טרקטור חקלאי באזור העיירה סאנור שבנפת ג'נין, לאחר שנגנב בינואר 2023 מרשותו של בעלי מטע תמרים בבקעת הירדן. היום הטרקטור לבעליו הנרגש שהודה לכלל הגורמים המעורבים על פעילותם להשבת רכושו.

במקרה אחר, בדצמבר , נגנב רכב מאזור השרון ובו ציוד ומסמכים בעלי חשיבות לבעלת הרכב. גם רכב זה נמצא ביו"ש, בקלקיליה, ולאחר הרכב הוחזר לפני מספר ימים והועבר לידי חברת הביטוח. היום הגיעה בעלת הרכב וקיבלה חזרה את הציוד שהיה ברכבה, בו בין היתר- מבחנים של תלמידיה במוסד החינוכי שם משמשת מורה.

מהמנהל האזרחי נמסר: "הפעילות מצטרפת לשורת פעולות יזומות שהתבצעו בחודשים האחרונים, תוך מתן דגש על המרחבים אליהם על פי המידע שבידי מערכת הביטחון מועברים רכבים גנובים, בדגש על טולכרם. בשנה האחרונה הוסגרו ממרחב טולכרם למעלה מ-200 רכבים שנגנבו מישראלים כלל הרכבים הועברו לבדיקת חבלנים משטרתיים, והועברו להמשך טיפול משטרת ישראל".