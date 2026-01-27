אחרי שבוע אביבי, מזג אוויר החורפי חוזר: תחול ירידה בטמפרטורות ויירדו גשמים מלווים בסופות רעמים וברד. קיים חשש לשטפונות בנחלי המזרח. תחזית מזג אוויר

אחרי שבוע אביבי, מזג אוויר החורפי חוזר: תחול ירידה בטמפרטורות ויירדו גשמים מלווים בסופות רעמים וברד. קיים חשש לשטפונות בנחלי המזרח.

יום רביעי: מעונן חלקית וקר יותר. ינשבו רוחות ערות, יהיה אביך, בעיקר בדרום ובמרכז ויתכן טפטוף. בצפון הארץ ירד גשם לפרקים, מלווה בסופותהרעמים בודדות וייתכן ברד, בחרמון ירד שלג. משעות הצהרים הגשם יתפשט למרכז ולשפלה הדרומית וקיים חשש קל מהצפות מקומיות וחשש משיטפונות ‏בנחלי המזרח. בערב ירד גשם מקומי בצפון הנגב.‏

יום חמישי: מעונן חלקית עד מעונן, עם גשמים מקומיים מדי פעם בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה, עד לשעות אחה"צ.

יום שישי: מעונן חלקית, עם עליה בטמפרטורות, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.‏ ייתכן טפטוף מקומי.

יום שבת: מעונן חלקית בעננות גבוהה ובינונית, חמים מהרגיל לעונה והלחות נמוכה יחסית.

יום ראשון: ללא שינוי ניכר