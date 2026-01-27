איש התקשורת אברי גלעד חוזר אל עמדת השידור ברדיו. בפוסט שפרסם היום (ג') בחשבונותיו ברשתות החברתיות, בישר גלעד למעריציו כי הוא מצטרף לתחנת הרדיו 103FM, שם יגיש תוכנית שבועית חדשה.
התוכנית, שתעלה לאוויר כבר מחר (יום רביעי), תשודר מדי שבוע בין השעות 12:00 ל-14:00. הפורמט הנבחר לתוכנית הוא שיחות ישירות עם מאזינים, תחום שבו גלעד נחשב לאחד המגישים המנוסים והבולטים בישראל עוד מימיו ב"המילה האחרונה" ובתוכניות הבוקר.
"שמח לשתף אתכם שממחר אני חוזר לרדיו אחרי הפסקה ארוכה", כתב גלעד בהתרגשות. הוא ציין כי הוא מצפה למפגש המחודש עם הקהל בשידור חי והוסיף: "התגעגעתי מאוד".
הצטרפותו של גלעד ל-103FM מחזקת את נבחרת המגישים של התחנה, הכוללת שמות בולטים נוספים מהתקשורת הישראלית. עבור גלעד, מדובר בחזרה למדיום הרדיופוני שבו החל את דרכו המקצועית, וזאת לצד המשך פעילותו בטלוויזיה ובכתיבת טורים.
הממשלה הזו היא ממשלת ההשתמטות,הבריחה מאחריות,התירוצים והכשלונות!
