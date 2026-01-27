חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 27.01.2026 / 17:43

אחרי הפסקה ממושכת מהרדיו, המגיש הוותיק הכריז על תוכנית חדשה שתשודר מדי יום רביעי. במוקד: שיחות פתוחות עם מאזינים. "התגעגעתי מאוד", שיתף גלעד

