אירוע היסטורי נרשם היום כאשר קיימו טקס ממלכתי לציון יום השואה הבינלאומי בבירת המדינה המוסלמית קזחסטן. שר החוץ סער: "המדינה היהודית תגן על עצמה בעוצמה מפני כל איום"

היום (שלישי) נערך באסטנה, בירת קזחסטן טקס מיוחד לציון יום השואה הבינלאומי. בטקס לקחו חלק שר החוץ גדעון סער ושר החוץ של קזחסטן ירמק קושרבייב, דיפלומטים, בכירים בממשל, חברי פרלמנט, ראשי הקהילות הדתיות ורקטורי האוניברסיטאות בקזחסטן. כמו כן השתתפו חברי המשלחת העסקית שהצטרפו לביקור השר סער במדינה.

האירוע התקיים ביוזמת שגרירות ישראל בקזחסטן יחד עם שגרירות גרמניה ובהובלת ארגון ICIID שתחת משרד התרבות של קזחסטן.

מדברי שר החוץ גדעון סער באירוע: "לצערנו, המחלה הקדומה של האנטישמיות מראה שוב את פניה המכוערות. האנטישמיות החדשה מנסה לערער את זכותו של העם היהודי להגן על עצמו. כבר ראינו מה קורה כשאין לנו היכולת לעשות זאת".

סער המשיך "ההתקפות על היהודים באוסטרליה או באנגליה הביאו למעשי טבח שם בשנה החולפת. גם היום, אויבנו רוצים בהשמדתנו. הם מתכננים – ופועלים בהתאם. הם אומרים זאת בגלוי, ועלינו להאמין לכוונותיהם. זו הייתה מטרת ציר הרשע שהונהג ב-7 באוקטובר: מחיקה טוטאלית של המדינה היהודית. הם נכשלו.

"לכן אני אומר זאת היום, נשבענו – לעולם לא עוד! שבועה זו לא תופר. המדינה היהודית תגן על עצמה בעוצמה מפני כל איום. אין לנו ברירה אחרת. נקיים את הנדר הזה".

שר החוץ סער חתם את דבריו עם אמירת קדיש לזכר הנספים.