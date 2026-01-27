לאחר הגעת הכוחות האמריקנים החדשים למזרח התיכון, פיקוד מרכז של צבא ארה"ב פתח בתרגיל צבאי באזור. הנשיא דונלד טראמפ ציין כי "יש לנו צי ענק באזור המזרח התיכון – אני מקווה שלא נצטרך להשתמש בו"

עליית מדרגה: פיקוד המרכז של צבא ארה"ב הודיע היום (שלישי) על תחילת תרגיל מוכנות במזרח התיכון, שיימשך מספר ימים. התרגיל נערך בצל המתיחות סביב האפשרות של תקיפה אמריקנית באיראן, ואחרי הגעתם של כוחות אמריקניים נוספים לאזור בימים האחרונים.

במקביל, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס לעיבוי הכוחות האמריקנים באזור, כשאמר בראיון כי "יש לנו צי ענק באזור המזרח התיכון – אני מקווה שלא נצטרך להשתמש בו".

לפי הודעת סנטקום, התרגיל במזרח התיכון "נועד להדגים יכולת לפרוס, לפזר ולתחזק כוח אווירי קרבי. מטרת התרגיל היא לשפר את יכולת פיזור האמצעים וכוח האדם, לחזק את השותפויות האזוריות ולשמש כהכנה לתגובות מהירות בתחום האחריות של פיקוד המרכז". עוד נאמר כי הכוחות יפרסו צוותים למספר אתרי חירום, זאת לטענתם "באישור המדינות המארחות, ובתיאום הדוק עם רשויות תעופה אזרחיות וצבאיות".