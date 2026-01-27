במעמד ה"באנקט" השנתי, בהשתתפות רבני חב"ד ואלפי שליחים וחסידים, הוענק לראש מועצת שומרון יוסי דגן אות "שגריר של אור" של חב"ד

אירוע ההצדעה המרכזי של צעירי אגודת חב"ד "הבנקט", שנערך בהאנגר ענק שהוקם במיוחד בכפר חב"ד, הפך השנה למפגן כוח אדיר של אחדות ואהבת ישראל. בין כ-3,000 המשתתפים בלטו בנוכחותם שרים, חברי כנסת, ראשי ערים, משפיענים בתקשורת ודמויות מפתח במשק הישראלי, בהם מנכ"ל חברת החשמל מאיר שפיגלר וראש מועצת שומרון יוסי דגן. לצידם ישבו על במת הכבוד רבני ערים, ראשי ישיבות והנהגת חסידות חב"ד בישראל.

במהלך הערב הוענק ליוסי דגן ראש מועצת שומרון אות "שגריר של אור" (AMBASSADOR OF LIGHT AWARD) על ידי הרב יוסף יצחק אהרונוב יו״ר חב״ד בישראל והרב שמואל אוירכמן מנהל קשרי הממשל של חב״ד והפנים החדשות והמשפיעות של חב״ד בישראל

בתעודת ההוקרה שהוענקה לדגן נכתב: "לאות תודה על עמידתך האיתנה בהפצת מסר האור והשקפת הקודש למען עם ישראל וארץ ישראל, ולמען הצלחת פעולות שלוחי כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש. בזכות פועלך בהדהוד ערכי התורה והשליחות בקרב הציבור, מתעצם מעגל הסיוע של צעירי חב"ד בחינוך ילדי ישראל, בדאגה לחיילי צה"ל ובתמיכה בנפגעי הטרור. בהערכה רבה ובשם שלוחי חב"ד בישראל".

יוסי דגן ראש מועצת שומרון אמר אחרי קבלת הפרס: "אני מעריץ גדול בכל נפשי של חב״ד, עוד מאז שהייתי ילד. אלו האנשים הכי טובים בעולם וזו זכות להיות שותף עם חב״ד בכל דבר. אחד הדברים שחשובים לכל איש ציבור זה להיות שותף ולסייע לאנשים שמפיצים את האור. כמו שהרבי מלובביץ' אומר – את החושך מגרשים באור, ואנחנו פועלים יחד להוסיף עוד אור, ועוד אור".