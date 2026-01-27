השר כ"ץ הנחה להרחיב משמעותית את פעילות מכינת לוד שתיקרא החל מהיום "מכינת בדרכי עמית" על שם עמית בונצל הי"ד

שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים פגישה עם איציק ונועה בונצל, הוריו של סמל ראשון עמית בונצל ז"ל, לוחם צה"ל שנפל בקרב ברצועת עזה. השר דיבר עם ההורים של על הלוחם שנפל על המכינה בלוד, ששמה ישונה ל"מכינת בדרכי עמית", על שמו של עמית, כחלק מהנצחת מורשתו וערכיו.

במהלך הפגישה הוצגה פעילות המכינה בעיר לוד, שכיום פועלת תוך חיזוק המעורבות האזרחית והתרומה לביטחון העיר, לרבות צירוף חניכיה בעתיד להתנדב במשמר האזרחי. מלשכת שר הביטחון נמסר כי כ"ץ התרשם עמוקות מפעילות המכינה, מתרומתה הייחודית ומהנתונים שהוצגו באשר לגיוס בוגריה לשירות קרבי ולשירות משמעותי בצה"ל.

אושר סופית: הרחבת זכויות ליתומי צה"ל ומשפחות שכולות

כ"ץ הנחה את אנשי משרדו להיענות לבקשת המכינה ולהגדיל את מכסת התקנים כדי לאפשר קליטה של חניכים נוספים, החל משנת הלימודים תשפ"ז.

כ"ץ: "המכינה דואגת להבטחת המשך דרכו של עמית בונצל בדור הבא"

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר: "פעילותם המדהימה והמעוררת השראה של איציק ונועה בונצל, הוריו של עמית ז"ל, היא ביטוי עמוק לעוצמה אנושית ולשליחות ערכית. מתוך הכאב האישי הם בחרו להנציח את בנם לא רק בזיכרון – אלא בעשייה חינוכית חיה, שמנחילה לבני נוער אחרים את הערכים שעליהם התחנך עמית: אהבת הארץ, אחריות, מנהיגות ונכונות לתרום ולהגן על המדינה. המכינה היא נכס ערכי ממדרגה ראשונה. הרחבת פעילותה והגדלת מספר התקנים הן חובתנו לחיזוק החוסן הלאומי, לבניין הכוח של צה"ל ולהבטחת המשך דרכו של עמית ז"ל בדור הבא של לוחמים ומנהיגים".

משפחת בונצל: "אנו מודים לשר הביטחון על הירתמותו המיידית למפעל החיים להנצחת יקירנו. השר הבין לעומק כי המשימה העליונה היא ביצור האחיזה הציונית בלב העיר לוד. תלמידי המכינה הם חוד החנית במימוש חזון השר – כל יתד שנקבעת בעיר המעורבת מחזקת את ריבונותנו ואת חוסן הלאום".

ראש העיר לוד, יאיר רביבו: "תרומתה של המכינה, צוותיה ותלמידיה ללוד היא גדולה, הן בביטחון הגשמי והן הרוחני, לצד התרומה החברתית והערבות ההדדית לתושבי לוד. הגדיל לעשות ידידי שר הביטחון ולהגדיל את הפעילות והתקנים במכינה – ואני סמוך ובטוח כי הכל ייעשה לזכרו של סמל ראשון עמית בונצל ז"ל שנפל בקרב על אדמת הקודש".