האיראנים ממשיכים לנסות לאיים על ארה"ב בכל דרך, והפעם שלפו האיראניים איומים חדשים-ישנים מהכיס, סרטון תדמית של "נושאת הרחפנים" השאהיד פורסמה ברשתות האיראניות

איראן שולפת איום "חדש-ישן" מתוך המחסנים של משמרות המהפכה, בסרטון חדש שפורסם על ידי הטלוויזיה הממלכתית, מציגים האיראנים את "נושאת הרחפנים" "שאהיד באגירי", במה שנראה כאיום מרומז אל נושאת המטוסים האמריקאית באזור.

בסרטון שפורסם, מציגה כתבת של ערוץ ממלכתי, הנחשב מקורב למשמרות המהפכה, סרטונים מסיפונה של "נושאת הרחפנים". בדבריה מחמיאה הכתבת לספינה וליכולותיה, זאת למרות שבתיעוד עצמו מוצגים כלים בודדים, ולא מוצגות יכולות אמיתיות של כלי השיט.

בנוסף לכך, בסרטון מציגים על סיפון נושאת הרחפנים את מה שמתארים האיראנים כ"ג'אסם", רחפן קרב מתקדם לטענתם, אשר מבוסס על מטוס הקרב "קאהר" שאותו טענה איראן כי פיתחה בסתר לפני מספר שנים.

אך גורמי מודיעין במערב טוענים מזמן כי מדובר ברחפני דמה, שכל ייעודם הוא לייצר צילומי תדמית ונשק תודעתי. כאשר ה"קאהר" מעולם לא המריא או הוכח כלל כי היה קיים, ורק הוצג לעולם דגם תצוגה של המטוס.

בנוסף לכך, למרות הסרטון במפרגן, לא נראה בתיעוד פעילות אמיתית של כלי השיט, לא נראות המראות או נחיתות של רחפנים או כל פעילות אחרת, כך שאפילו קשה לקבוע אם הספינה המוצגת איננה תצוגת תכלית וניסיון הפחדה איראני.