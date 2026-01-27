צור לוי | חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 27.01.2026 / 16:42

עם השבת החלל האחרון מעזה וסיום משימת הזיהוי הקדושה, עלינו להביט בתמונות הלוחמים הבוכים סביב הארון וללמוד מהם את סוד האחדות: להפסיק לחפש אשמים ולהתחיל לקדש את החיים

