אחרי 843 ימים של המתנה מורטת עצבים, חזרתו של רס"ל רן גואילי הי"ד לקבורה בישראל מסמלת את סיומה של תקופה. אלי שרעבי: "אין יותר חטופים ישראלים בעזה. יום היסטורי שאזכור לעד"

שורד השבי אלי שרעבי, שחווה על בשרו את השכול והכאב של משפחות החטופים, פרסם פוסט נרגש ומלא הודיה בעקבות השבת גופתו של רס"ל רן גואילי הי"ד. גואילי, לוחם היס"מ שנפל בקרב גבורה ב-7 באוקטובר וגופתו נחטפה, יובא מחר למנוחת עולמים בישראל לאחר מבצע צבאי מורכב בעומק הרצועה.

"בשעה טובה החטוף האחרון רס"ל רן גואילי גיבור ישראל שב הביתה לקבורה ראויה לאחר 843 ימים!", כתב שרעבי. בדבריו הדגיש את המשמעות הלאומית העמוקה של הרגע: "זהו יום היסטורי שאזכור לעד – אין יותר חטופים ישראלים בעזה. כמה חיכיתי ליום הזה, בשביל משפחת גואילי ובשביל סגירת המעגל של כל עם ישראל!".

שרעבי ביקש להודות לכוחות הביטחון שפעלו להשבתו של גואילי וסיים בברכה המסורתית המבטאת את גודל השעה: "תודה לצה"ל ולכל מי שהשתתף במבצע החשוב הזה. בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם שֶׁהֶחֱיָנוּ וְקִיְּמָנוּ וְהִגִּיעָנוּ לַזַּמַן הַזֶּה".

השבת גופתו של רן גואילי הי"ד מסמלת עבור רבים את סיומו של פרק כואב במיוחד, כאשר כעת, לראשונה מאז מבצע "צוק איתן", אין עוד אזרחים או חיילים ישראלים המוחזקים בשבי חמאס ברצועת עזה.