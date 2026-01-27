שעות ספורות לפני תחילת העדכון הביטחוני, לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו ביטלה את הפגישה עם ראש האופוזיציה יאיר לפיד – לטענתם "בשל אילוצי לו"ז"

ברגע האחרון: שעות ספורות לפני תחילת הפגישה שהייתה אמורה להתקיים הערב (שלישי), בלשכת ראש האופוזיציה טענו כי לשכת ראש הממשלה ביטלה את העדכון הביטחוני שתוכנן להיערך בין בנימין נתניהו ליאיר לפיד.

בשלב זה לא ידוע מה הנסיבות שהובילו לביטול, אך בלשכת ראש הממשלה טענו כי הפגישה בוטלה עקב "אילוצי לו"ז". כמו כן, לא נמסר האם נקבע תאריך חדש לעדכון.

כזכור, הפעם האחרונה שבה התקיים עדכון ביטחוני בין נתניהו ללפיד היה ב-11 בדצמבר 2025, לפני יותר מחודש וחצי. מאז לשכת לפיד פנתה מספר פעמים ללשכת ראש הממשלה כדי לתאם פגישה נוספת, אך לא קיבלו מענה. ביום ראשון האחרון נאמר כי הפגישה נקבעה להתקיים הערב – אך כעת כאמור הוחלט על ביטול הפגישה הזו.