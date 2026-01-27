עתירה הוגשה נגד מינויי יריב לוין למועצה הדתית בירושלים, בטענה ל“מחטף פוליטי”, מינויים בניגוד לחוק, ניגודי עניינים וחוסר כשירות

לאחר ששר המשפטים יריב לוין, שמשמש גם כשר הדתות מאז יציאת הסיעות החרדיות משורות הממשלה, מינה גורמים למועצה הדתית של ירושלים במה שגורמים רבים מתארים כ"מחטף" פוליטי, הוגשה עתירה בבקשה לצו ביניים, כנגד מינויי השר.

ביום 17 בדצמבר 2025 חתם שר הדתות והמשפטים יריב לוין על כתבי מינוי למועצה הדתית בירושלים: חננאל שם-טוב מונה ליו"ר הוועדה הממונה, וחיה דהאן מונתה כחברת הוועדה. המינויים, כך נטען בעתירה, בוצעו ללא פרסום ברשומות, ללא ועדה מייעצת, ללא מאגר מועמדים וללא התייעצות עם ראש עיריית ירושלים, בניגוד לחוק שירותי הדת.

העתירה הוגשה לבג"ץ על ידי עו"ד בתיה כהנא-דרור, חברת מפלגת ישראל ביתנו, בשם סיעות "התעוררות" ו"האיחוד הירושלמי", מעיריית ירושלים. העתירה הוגשה מטעמם של סגני ראש העיר יוסי חביליו (יו"ר האיחוד הירושלמי) ואדיר שוורץ (יו"ר התעוררות), וכן ברוך גליס – יו"ר מועצה דתית לשעבר.

על פי העתירה, חננאל שם-טוב, שכיהן בעבר כ"סמנכ"ל" בעמותת "אור תורה" של אביו, תפקיד המוגדר כתחזוקתי עם שכר של כ־145 אלף ש"ח בשנה מונה לנהל גוף ציבורי עם תקציב של מעל 70 מיליון ש"ח, כ־750 עובדים וכ־350 בלניות, ללא ניסיון ניהולי רלוונטי וללא עמידה בתנאי הכשירות הקבועים בתקנות.

בנוסף, חיה דהאן, נציגת הבלניות הארצית בהסתדרות, מונתה כחברת ועדה המפקחת על אותן 350 בלניות – מהלך המתואר בעתירה כניגוד עניינים מוסדי חריף, האסור, כך לטענתם, לפי פסיקות בג"ץ קודמות.

מטעם עו"ד בתיה כהנא-דרור, מגישת העתירה וחברת ישראל ביתנו, נמסר:

"העתירה תוקפת שיטה מושחתת של מינויים פוליטיים על חשבון הציבור, שבה שיקולים מפלגתיים וסידור ג'ובים למקורבים גוברים על כישורים ומקצועיות. מנגנון שמופעל כאן על ידי ש"ס הופך תפקידים ציבוריים לכלי להשגת כוח, כסף וכבוד".

אדיר שוורץ, סגן ראש העיר ירושלים ויו"ר תנועת התעוררות, הסביר:

"המועצה הדתית בירושלים היא גוף מרכזי שנותן שירותי דת למאות אלפי תושבים. מינוי פוליטי של יו"ר זמני, שלכאורה נעדר כישורים לניהול תקציב של 70 מיליון ש"ח, בלי מועצה קבועה, מגוונת ונבחרת – הוא זלזול בירושלים".

יוסי חביליו, סגן ראש עיריית ירושלים ויו"ר סיעת האיחוד הירושלמי הודיע:

"העתירה הזאת אומרת דבר אחד – לא עוד סידורי ג'ובים על חשבון ירושלים. במקום מועצה מגוונת שמייצגת את הפסיפס הדתי הירושלמי – גברים ונשים, אורתודוקסים, קונסרבטיבים ורפורמים – השר מצניח מועמדים חיצוניים משלו".