כוחות המנהל האזרחי חילצו מוקדם יותר היום (שלישי) ארבעה יהודים שנצפו מסתובבים במרכז יריחו, שבמרחב חטיבת הבקעה והעמקים, תוך סיכון ממשי לשלומם.
במנהל האזרחי התקבל דיווח על הימצאותם של הארבעה בעיר. עם קבלת ההודעה פעלו קציני מנהלת התיאום והקישור יריחו להענקת הגנה מיידית, ובמקביל להעברת המעורבים לידי כוחות הביטחון באמצעות ערוצי התיאום. שלושה מהארבעה הם בעלי אזרחות זרה.
מתחקיר ראשוני עולה כי הארבעה נכנסו ליריחו כשהם מלווים במדריך טיולים פלסטיני. לטענתם, לא היו מודעים לכך שהשהייה במקום אסורה. המקרה הועבר להמשך טיפול משטרת ישראל. במערכת הביטחון שבים ומדגישים כי הכניסה לשטחי A אסורה על פי חוק ומסכנת חיים.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים