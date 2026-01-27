מנחם שוקרון מוציא גרסה עכשווית ובועטת ל"שירת העשבים", יצירה הקלאסית על פי דברי רבי נחמן מברסלב, בעיבודו של עידן בלינסקי – חיבור בין מסורת חסידית לנשימה מודרנית

היוצר והזמר מנחם שוקרון חוזר עם סינגל חדש ומרגש: גרסה אלקטרונית עכשווית ל"שירת העשבים" – היצירה הנצחית שכתבה נעמי שמר על פי תורת רבי נחמן מברסלב. השיר, שמבוסס על דברי רבי נחמן הידועים – "דע לך שכל רועה ורועה יש לו ניגון מיוחד משלו, דע לך שכל עשב ועשב יש לו שירה מיוחדת משלו…" – מקבל כאן פרשנות רעננה המשלבת עומק רוחני, מסורת ונשימה מודרנית.

האזינו לגרסה החדשנית של "שירת העשבים" – מנחם שוקרון:

קריאה שלא ניתן להתעלם ממנה

"השיר הזה קרא לי, וכשיש קריאה – אי אפשר להתעלם ממנה", משתף מנחם שוקרון. "בתוך הצלילה אל המילים, צף ועולה ניגון עתיק: ניגון הרועה, ניגון ברדיצ'ב הידוע – ניגון של הלב".

הסינגל יוצר חיבור מיוחד ובלתי צפוי בין הזמר העברי הקלאסי, ניגון חסידי עתיק ואווירה אלקטרונית עכשווית ובועטת. שירת העשבים, שהולבשה בלחן המוכר של נעמי שמר, זוכה לחיים חדשים בעיבוד והפקה המוזיקלית של עידן בלינסקי.

ניגונים שיפתחו שערים

בסיום דבריו מביע מנחם תפילה עמוקה: "יהי רצון שהניגונים יפתחו שערים ויביאו אור חדש לעולם", מסיים מנחם. "בזכות חיבורים מופלאים ומרגשים כאלה".

הסינגל "שירת העשבים 2026" ממשיך את קו היצירה של שוקרון, המחבר בין שורשים יהודיים עמוקים לביטוי מוזיקלי עדכני.