לזכרה של חני לאופר ע"ה, בעלה המלחין משה לאופר יוצר יצירה נוגעת לב המבוססת על תפילת חנה מספר שמואל – שיר שבוצע על ידי בנם אלי לאופר לצד דודו פישר, ומבטא כאב עמוק לצד אמונה חזקה. השיר נולד מתוך כאב עמוק ואמונה גדולה, והולחן מיד לאחר ימי השבעה.

האזינו לשירו המרגש של משה לאופר – תפילת חנה:

תפילה שליוותה אותה כל חייה

מילות השיר נשאבות מפסוקי תפילת חנה בספר שמואל א', פרק ב' – תפילה שליוותה את חני ז"ל לאורך חייה והייתה עבורה מקור של שמחה, חיבור ואור. את השיר מבצעים בנם אלי לאופר יחד עם האמן הבינלאומי דודו פישר.

משה לאופר כותב: "אין תפילה שיכולה לבטא את דמותה והליכותיה של חני יותר מתפילת חנה. תפילתה הייתה שגורה בפיה בכל עת, עלץ ליבה בה’, והיא קידשה שם שמיים בביתנו ובכל מקום בדרכה המלאת חן. השיר הזה הוא בקשה, זיכרון ותפילה – שתהא מליצת יושר על כולנו, ושנמשיך ללכת בדרכה האמיתית והטהורה".

מילים מהמקור הקדוש

השיר מבוסס על פסוקים מתפילת חנה, כפי שנכתב בספר שמואל א' פרק ב': "ותתפלל חנה ותאמר עלץ ליבי בה'. רמה קרני בה'. רחב פי על אויבי, כי שמחתי בישועתך. אין קדוש כה', כי אין בלתך, ואין צור כאלוקינו".

הפקה משפחתית ואמנותית

את הלחן והעיבוד עשה משה לאופר. שרו בפועל אלי לאופר, עם דודו פישר. בני לאופר עשה את ההפקה המוזיקלית, ואת המיקס יניב בלאס. עיצוב עטיפה הוא של לוויק טובול.

השיר "תפילת חנה" מוקדש לזכרה ולעילוי נשמתה של חני לאופר עליה השלום, ומשלב בין זיכרון אישי עמוק לבין מילים מהמקורות הקדושים שנתנו לה כוח ושמחה בחייה.