רשויות הביטחון באזרבייג'ן חשפו את סיכולו של פיגוע טרור מתוכנן נגד שגרירות ישראל בבאקו. שלושה פעילי דאעש נעצרו לאחר שאספו מודיעין והצטיידו באמצעי לחימה בהוראת השלוחה האפגנית של הארגון. הפרטים שנחשפים כעת מצטרפים לשורה של ניסיונות פגיעה בנציגויות ישראליות בעולם.

תגיות: אזרבייג'ן, דאע"ש, סיכול טרור, שגרירות ישראל