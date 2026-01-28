רשויות הביטחון באזרבייג'ן התירו היום (שלישי) לפרסום כי סיכלו ניסיון פיגוע טרור משמעותי שתוכנן להתבצע בבירה באקו. על פי הדיווח, המזימה תוכננה לצאת אל הפועל בהנחיית "מחוז חוראסאן" – השלוחה האפגנית האכזרית של ארגון הטרור דאעש.
בעוד שבהודעה הרשמית של הרשויות דובר על "שגרירות זרה", לחדשות i24NEWS נודע כי היעד המדויק שהיה על הכוונת הוא שגרירות ישראל באזרבייג'ן. מדובר באירוע שהתרחש לפני מספר חודשים, אולם פרטיו המלאים נחשפים כעת.
המעקב והתפיסה: נשק ותצפיות על השגרירות
במסגרת הפרשיה נעצרו שלושה גברים המזוהים עם הארגון. מחקירת שירות הביטחון הממלכתי של אזרבייג'ן (SSS) עולה כי המחבלים הספיקו להצטייד בכלי נשק ולבצע מעקבים ותצפיות סביב מבנה השגרירות כדי לקבוע את המיקום המדויק להנחת המטענים או לביצוע הירי.מטרת התשתית הייתה לייצר פיצוץ רב-נפגעים שיזרע בהלה באוכלוסייה המקומית ויערער את היציבות הביטחונית במדינה, כחלק מניסיון להשפיע על החלטות ממשלתיות ובינלאומיות.
לא הפעם הראשונה: עונש כבד למחבל האפגני
יצוין כי זו אינה הפעם הראשונה בה שגרירות ישראל בבאקו נמצאת על הכוונת של גורמי איסלאם קיצוני. רק באוקטובר 2024 גזר בית המשפט בבאקו 10 שנות מאסר על פאוזאן מוסא חאן, אזרח אפגני שנעצר ביולי 2023.
חאן הורשע בתכנון פיגוע דומה נגד השגרירות הישראלית, לאחר שתועד כשהוא עורך סיורים סביב הבניין ומנסה לגייס שותפים ומימון לביצוע הטבח. גורמי ביטחון מציינים כי אזרבייג'ן, הנחשבת לבעלת ברית קרובה של ישראל, מהווה יעד מועדף לניסיונות פיגוע של איראן ושלוחותיה, כמו גם של ארגוני ג'יהאד עולמי.
